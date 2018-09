Termont legt zich niet neer bij aangepaste plannen voor station Gent-Sint-Pieters

Gent - Gents burgemeester Daniël Termont (SP.A) is het niet eens met de aangepaste renovatieplannen voor het station Gent-Sint-Pieters.

Spoorwegmaatschappij NMBS zegt dat er niet aan comfort wordt ingeboet door het schrappen van een dakstructuur over 7 sporen en perrons. “Misschien niet in vergelijking met een station uit de jaren ‘60”, zegt Termont. Hij wil dat de federale overheid met extra centen over de brug komt. Het kabinet van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) verwijst naar de NMBS en zegt dat Gent betrokken was bij de onderhandelingen over een financieel kader.

Duurder

De renovatie van het Gentse station valt na de eerste fase, waarbij enkele sporen wél overkapt werden, enkele miljoenen euro’s duurder uit dan verwacht. De NMBS schrapt daarom de overkapping van de overige sporen en beperkt de ruimte voor winkels in het station. Er komen in het nieuwe ontwerp wel bijkomende fietsenstallingen. Maar vooral de inperking van de overkapping van de sporen tot een kleinere structuur over de perrons ligt moeilijk. “Wie op de trein stapt, zal in de regen staan. Als het sneeuwt of de wind blaast hard, zullen reizigers in de koude staan. Hoe kan men zeggen dat hier niet aan comfort wordt ingeboet?” Ook de geluidsoverlast in de stationsbuurt zou bij het aangepaste ontwerp hoger liggen.

Het Gentse stadsbestuur wil de kwestie aankaarten bij minister Bellot. “De NMBS heeft in alle grote steden nieuwe stations gebouwd: in Luik, Leuven en Antwerpen. Men is in Gent 15 jaar geleden begonnen en stopt nu halfweg”, vindt Termont.

Bij de federale regering verwijzen ze door naar de NMBS, “die concrete antwoorden biedt op kwesties als luifels of stukken grond”. “Maar het grote financiële kader is vastgelegd in het investeringsplan, dat na onderhandelingen met alle betrokken steden in februari is goedgekeurd. Indien het Gentse stadsbestuur of de gemeenteraad een concrete vraag stelt, zal die bekeken worden”, klinkt het nog op het kabinet van Bellot.