Neergehaald Russisch vliegtuig - Amerikaanse minister haalt uit naar Iran na neerhalen Russisch vliegtuig

BRUSSEL - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft dinsdag zijn medeleven betuigd voor de dood van de bemanning van een Russisch verkenningsvliegtuig. Dat is per ongeluk neergehaald door de Syrische luchtafweer boven de Middellandse Zee. Tegelijk haalde hij uit naar Iran.

“Het onfortuinlijke ongeval toont aan dat we permanente, vredevolle en politieke oplossingen moeten vinden voor de conflicten in de regio en het gevaar van misrekeningen in Syrië, waar veel operaties plaatsvinden”, liet Pompeo weten in een mededeling. Het “onderstreept de dringende noodzaak” om “een einde te maken aan Irans provocerende doorvoer van wapens door Syrië”, luidde het.

Pompeo repte in zijn mededeling met geen woord over de Israëlische aanvallen. Rusland legt de schuld bij Israël omdat zijn F-16’s bij hun aanval op doelwitten in Syrië zich achter het Russische toestel hadden schuilgehouden. De vijftien militairen die in het Russische vliegtuig zaten, stierven.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu stelde dinsdag dat zijn land zal blijven vechten tegen de aanwezigheid van Iran in Syrië. Hij beloofde de Russische president Vladimir Poetin dat “Israël alle noodzakelijke details over het incident zal bezorgen” en liet ook vallen een commandant van de Israëlische luchtmacht naar Rusland te sturen.