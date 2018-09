Naald gevonden in appel en banaan: politie vreest voor copycats van ‘aardbeiensaboteur’

De Australische politie heeft dinsdag naalden gevonden in een appel en een banaan. Het gaat om twee geïsoleerde gevallen, aldus de politie, maar de vrees voor ‘copycats’ van de ‘aardbeiensaboteur’ zit er dik in.

Australië is in de ban van een ‘aardbeiensaboteur’. In zes van de acht staten zijn er de voorbije week naalden aangetroffen in het fruit. De sabotage werd het eerst vastgesteld in Queensland. Een jongeman postte er op Facebook een foto van een naald in een aardbei en vertelde hoe een vriend van hem naar het ziekenhuis moest nadat hij er een had ingeslikt. Daarna volgden al snel meldingen uit vijf andere staten.

LEES OOK. Australië in de ban van de aardbeisaboteur, en het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt

De politie looft 61.500 euro uit voor wie de dader verklikt, maar vreest intussen ook voor ‘copycats’ van de saboteur. Het is immers niet zeker dat het om één dader gaat of om meerdere saboteurs.

Opmerkelijk is dat dinsdag ook in een appel en een banaan een naald aangetroffen werd. Dat gebeurde tweemaal in Sydney. Het gaat volgens de politie om geïsoleerde gevallen, maar de schrik zit er dik in. De politie dreigt dan ook met celstraffen tot 10 jaar voor copycats en voor mensen die valse meldingen doen.

“Dit is een gemene misdaad”, zei Greg Hunt, minister van Volksgezondheid.