Ongerustheid om Nederlandse koning: “Knalrood hoofd en zweten als een otter. Zou Alex ziek zijn?”

Het is de derde dinsdag van september en dat betekent dat het in Nederland Prinsjesdag is. Traditiegetrouw geeft de koning op die dag een speech over de stand van zaken bij onze noorderburen. Dat gebeurde dit jaar met flink wat foutjes. Bovendien had koning Willem-Alexander het zichtbaar warm. Dat leidde tot de nodige ongerustheid op sociale media.

Prinsjesdag staat voor een groot deel in het teken van de troonrede, een speech die de koning voorleest in de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag (het politieke hart van Nederland). Daarin blikt het staatshoofd terug op het voorbije jaar en kondigt hij aan welke politieke en bestuurlijke maatregelen er aan zitten te komen.

Dit jaar ging dat niet vlekkeloos. Zo maakte Willem-Alexander flink wat fouten bij het opdragen van de troonrede. Daarnaast waren de zweetdruppels op zijn hoofd te zien. Dat ontging ook heel wat Nederlanders niet. Op sociale media werd en druk gespeculeerd over wat er aan de hand was met de koning.

Foto: Hollandse Hoogte / Frank van Beek Fotografie

Zweten als een otter

Sommigen toonden compassie: “Het zweet breekt de koning aan alle kanten uit. Het is ook wat zo’n poppenkast foutloos te moeten voorlezen”, schreef iemand op Twitter. Een ander heeft een tip voor het Nederlandse staatshoofd: “Drupjes zweet op het voorhoofd van de koning. Hapertje hier en daar. Ach, arme man. Gauw op vakantie. Naar een all-in ding.”

Tal van anderen vroegen zich af of de koning zich niet goed voelde. “Zou Alex ziek zijn? Knalrood hoofd en zweten als een otter.. Vond em er niet goed uitzien”, schreef iemand.

Goed heet

Het antwoord heeft vermoedelijk te maken met de temperatuur in de Ridderzaal. Volgens aanwezigen was het zeer warm in de ruimte. “Het was warmer dan normaal. Zo’n 26 graden en misschien werd het daarna nog wel warmer”, klinkt het bij RTL Nieuws. De woordvoerder van de Ridderzaal stelt dat de airco 24 uur heeft aangestaan, maar dat die een uur voor aanvang werd uitgezet. “Dat doen we altijd zo omdat het koelen te veel geluid maakt. Het is de normale procedure, maar het was inderdaad goed heet binnen.”