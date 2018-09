Verrassing in basiselftal Club Brugge tegen Dortmund

In de basiself die het voor Club Brugge zal opnemen tegen Borussia Dortmund staat een verrassende naam. Op rechts krijgt de 21-jarige Thibault Vlietinck zijn kans. Vlietinck kwam dit seizoen nog maar één keer in actie in de competitie: een invalbeurt van amper 23 minuten tegen Lokeren.

Volg de wedstrijd hier LIVE vanaf 21u!

Vlietinck krijgt op rechts de voorkeur op Dion Cools en Emmanuel Dennis. Die laatste had tegen Anderlecht nochtans indruk gemaakt op de flank, maar is nog maar net terug uit blessure. Voor Vlietinck is het zijn eerste basisplaats dit seizoen nadat hij afgelopen weekend zijn eerste speelminuten kreeg tegen Lokeren.

Club Brugge hoopt op revanche voor de zo dramatisch verlopen Champions League-campagne van twee jaar geleden. Toen pakte blauw-zwart in een groep met Leicester, Porto en Kopenhagen een 0 op 18. Borussia Dortmund, het team van Rode Duivel Axel Witsel, belooft echter geen hapklare tegenstander te worden.

Basiselftal Club Brugge: Letica, Poulain, Mitrovic, Denswil, Vlietinck, Vanaken, Vormer, Rits, Danjuma, Wesley, Vossen.

Dortmund: Bürki - Diallo, Sancho, Götze, Reus ©, Akanji, Piszczek, Wolf, Witsel, Schmelzer, Weigl