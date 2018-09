Trump vindt niet dat FBI zich moet moeien met onderzoek naar rechter: “Het is niet echt hun ding”

Donald Trump vindt niet dat de FBI betrokken moet worden bij het onderzoek naar Brett Kavanaugh, de rechter die de Amerikaanse president voordraagt als nieuwe rechter in het Hooggerechtshof en beschuldigd wordt van aanranding. “Dit is niets voor hen”, aldus Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis.

Het was president Donald Trump die Brett Kavanaugh voordroeg om rechter te worden in het Amerikaans hooggerechtshof, een van de belangrijkste posten in de rechtspraak in de VS. Een conservatieve en ervaren rechter, die over tal van onderwerpen de mening van de president deelt en daarom meteen zijn favoriet voor de functie was.

Kavanaugh kwam net na de eerste hoorzitting, waarin het Congres nagaat of de man geschikt is voor de job, onder vuur te liggen toen Christine Blasey Ford verkondigde dat Kavanaugh haar aangerand heeft op een feestje toen ze allebei nog tieners waren. Voor gestemd zal worden over de aanstelling van de rechter, komt een onderzoek naar het incident.

Tijdens een vergadering in het Witte Huis met de Poolse president Andrzej Duda heeft Donald Trump voor het eerst gereageerd op de beschuldigingen. “Het is iets waar we doorheen moeten, en iedereen moet kunnen zeggen wat ze te zeggen hebben. We zullen de benoeming uitstellen tot het onderzoek afgerond is. We willen de waarheid kennen.”

Trump vindt niet dat de FBI zich moet moeien met de zaak. “Ze willen dat ook niet, het is niet echt hun ding”, zei de president, die zelf nog niet met Kavanaugh gesproken heeft sinds de beschuldigingen. “Dat wilde ik ook niet omdat het volgens mij geen goed idee is. Maar ik steun hem heel erg.”