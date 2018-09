Beroemde kunstschilder Caravaggio stierf door een stafylokokkeninfectie

De gevierde Italiaanse kunstschilder Caravaggio, die stierf in 1610, is overleden door een infectie veroorzaakt door staphylococcus-bacteriën. Dat maakten onderzoekers van het onderzoekscentrum Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection van Marseille dinsdag bekend.

Michelangelo Merisi da Caravaggio was Rome ontvlucht nadat hij iemand had vermoord tijdens een straatgevecht. Vier jaar later stierf hij in Toscane, maar naar de doodsoorzaak was het eeuwenlang gissen.

“Danzij een samenwerking met Italiaanse antropologen en de microbioloog Giuseppe Cornaglia, konden de teams van het IHU verschillende tanden uit het skelet van Caravaggio halen”, klinkt het in een mededeling. De onderzoekers haalden pulp uit de tanden, waarin veel bloedvaten zitten. Door drie soorten van DNA-onderzoek te combineren, is de doodsoorzaak ontdekt: de taphylococcus aureus. Het resultaat van het onderzoek zal in de herfst gepubliceerd worden in het wetenschappelijke magazine The Lancet Infectious Diseases.

Het onderzoekscentrum in Marseille wordt geleid door professor Didier Raoult en is gespecialiseerd in de strijd tegen infectieziektes.