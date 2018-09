Advocaat van Jos Brech: “Justitie heeft geen zaak tegen mijn cliënt”

Jos Brech, de verdachte van de moord op Nicky Verstappen, mag weer contact hebben met de buitenwereld en medegedetineerden. De beperkingen waardoor hij alleen contact mocht hebben met zijn advocaat, zijn opgeheven. “Justitie heeft geen zaak tegen hem”, zegt zijn advocaat bij RTL Nieuws.

Jos Brech (55) is al twee weken opnieuw in Nederland. De man, verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen in 1998, kwam met een privévliegtuig overgevlogen vanuit Spanje, waar hij eind augustus gearresteerd werd.

De man zit in de gevangenis en mocht aanvankelijk geen contact hebben met de buitenwereld of met andere gedetineerden, maar die beperkingen zijn opgeheven, meldt De Telegraaf. Dat betekent dat hij familie mag ontvangen in de gevangenis, mag bellen en brieven mag schrijven.

Zijn advocaat Gerald Roethof zegt blij te zijn dat de beperkingen opgeheven zijn, al begreep hij niet waarom die opgelegd werden. “Die beperkingen worden meestal opgelegd als er nog bijkomend onderzoek moet gebeuren. Maar dit is een 20 jaar oude zaak en het leek me dus niet echt nodig.”

Roethof kon het dossier intussen inkijken en lijkt zeker van zijn zaak. “Justitie heeft haar best gedaan om van mijn cliënt te horen wat ze wil horen. Alle trucjes werden geprobeerd. Maar in het dossier heb ik gelezen dat er erg weinig bewijs is. Justitie heeft geen zaak.”