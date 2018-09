Beruchte Britse seriemoordenaar met spoed naar het ziekenhuis gebracht

Peter Sutcliffe, één van de meest bloeddorstige seriemoordenaars van het Verenigd Koninkrijk, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dat melden Britse media. De 72-jarige Yorkshire Ripper, zoals zijn lugubere bijnaam luidt, werd veroordeeld tot 20 keer levenslang.

Sutcliffe werd zondag naar een ziekenhuis in Sunderland gebracht, meldt de Yorkshire Post. Het is voorlopig niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De gezondheid van de 72-jarige meervoudige moordenaar zou de afgelopen maanden zienderogen achteruit zijn gegaan. Eerder verloor hij al het zicht in één oog als gevolg van diabetes. Daardoor werd de man blind. Het zicht in zijn linkeroog raakte Sutcliffe in 1997 kwijt toen hij werd aangevallen door een medegevangene.

Foto: BELGAIMAGE

Moorden

Sutcliffe, die werkte als vrachtwagenchauffeur en grafdelver, maakte zeker dertien dodelijke slachtoffers en probeerde nog eens zeven andere vrouwen te vermoorden. Hij begon in 1975 te moorden toen hij de 28-jarige Wilma McCann een lift aanbood. Hij nam haar mee naar een park vlakbij haar huis en sloeg de moeder van vier meermaals op het hoofd met een hamer. Terwijl ze al stuiptrekkend op de grond lag, nam hij een mes uit zijn auto waarmee hij haar meermaals stak.

Zes jaar lang zou de moordenaar zonder problemen kunnen doorgaan. Hij focuste zich vooral op sekswerkers, vrouwen die gemakkelijk vergeten zouden worden en van wiens diensten hij graag gebruikmaakte. Nog twaalf andere vrouwen vonden door Sutcliffes toedoen de dood. Sommigen doodde hij met hamers, anderen wurgde hij. In een aantal gevallen werden sporen van zijn sperma aangetroffen op het lichaam.

Arrestatie

De man liep uiteindelijk per toeval in 1981 tegen de lamp toen agenten Sutcliffe staande hielden, omdat ze dachten dat hij in een gestolen wagen reed. Terwijl de man even langs de kant van de weg ging plassen, ontdekten de agenten dat de nummerplaten van de auto gestolen waren en namen ze Sutcliffe mee voor verhoor. Het was pas later dat de politie merkte dat de man overeenkwam met de beschrijving van de Yorkshire Ripper. Toen ze terugkeerden naar de plek waar hij was gaan plassen, vonden ze daar een mes, hamer en touw. In het politiekantoor zelf vonden ze een tweede mes op het toilet dat Sutcliffe gebruikt had tijdens zijn verhoor.

Twee dagen later bekende Sutcliffe dat hij inderdaad de Yorkshire Ripper was en beschreef alle dertien moorden in detail aan de agenten. Op zijn proces zei hij echter dat hij niet schuldig bevonden kon worden aan moord, want dat hij “een werktuig van God was” en dat “een stem hem opdroeg om de misdaden te begaan”. De rechter had daar geen boodschap aan en veroordeelde Sutcliffe tot 20 keer levenslang.