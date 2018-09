N-VA wil tramsporen weg uit centrum Gent: “Heb mijn voet er eens gebroken, toen ik zeven maanden zwanger was”

Gent - Als het aan N-VA ligt, dan is Gent over enkele generaties een stad zonder tramsporen in het centrum. Dat bleek dinsdag op een lijsttrekkersdebat van VTM en De Morgen. N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt haalde veiligheid aan. “Ik heb zelf mijn voet gebroken door een val op de tramsporen, toen ik zeven maanden zwanger was.”

“Waarom? Bijvoorbeeld omdat ik zelf ooit mijn voet heb gebroken op de tramsporen, toen ik zeven maanden zwanger was. Om maar aan te tonen dat het onveilig is. Dat weet iedereen die met de fiets rijdt in Gent.”

Een uitspraak van Anneleen Van Bossuyt (N-VA) op een lijsttrekkersdebat van VTM en De Morgen in Vooruit lokt dinsdagavond veel reacties uit. “Ik ga er geen jaar op plakken. Het gaat om een heel langetermijnproject”, benadrukte de N-VA-lijsttrekker.

Het voorstel staat ook in het programma van de Gentse N-VA: ‘Op termijn evolueren we naar een tramspoorvrij stadscentrum.’

Trambussen

De partij wil afstappen van het aanleggen van nieuwe tramlijnen, een dure zaak. In afwachting daarvan wil N-VA trambussen inzetten. Dat zijn bussen die in een eigen bedding rijden. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gaf al aan om trambussen te willen inzetten aan The Loop en op de toekomstige tram(bus)lijn 7 tussen Gent Sint-Pieters en Dampoort.

Politicoloog Carl Devos nam het idee gisterenavond meteen op de korrel tijdens het debat. “Ik ken iemand die met zijn auto gewond is geraakt. En iemand met zijn fiets. Moeten we dat dan ook afschaffen?”