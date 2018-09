Televisiezender Vier heeft dinsdagavond last gehad van technische problemen bij de uitzending van de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Borussia Dortmund. Na een dik kwartier in de wedstrijd viel de commentaarlijn immers weg. Vijf minuten lang waren commentatoren Philippe Crols en Geert De Vlieger niet meer te horen. Tot de verbinding ineens weer terug was: “Ja? Zeg jij wanneer ik weer op antenne ben?”, hoorden de Vlaamse huiskamers nog net.