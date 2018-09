Ryanair opent deur voor Belgische cao-onderhandelingen: “Een eerste stap”

De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair is bereid om vakbondsdelegaties te erkennen voor de in België gebaseerde piloten en het cabinepersoneel, en om te onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) volgens het Belgische arbeidsrecht. Dat zegt de maatschappij althans in een brief aan de Belgische vakbonden. Ze vraagt wel dat de geplande staking van 28 september wordt afgeblazen.

De Belgische vakbonden hadden Ryanair vorige dinsdag een voorstel tot cao overgemaakt, en de maatschappij een week de tijd gegeven om te antwoorden. De respons viel dinsdagavond in de bus.

Ryanair lijkt er alvast een stap in vooruit te zetten, zoals de voorbije dagen ook gebeurde in Ierland en Italië. De maatschappij roept in de brief de vakbonden LBC-NVK, BBTK en ACLVB op om snel syndicale delegaties samen te stellen voor de piloten en voor het cabinepersoneel (stewardessen en stewards), zodat er onderhandelingen kunnen worden opgestart.

2020

Ryanair zegt voorts bereid te zijn om te aanvaarden dat “elke toekomstige cao in België geregistreerd zal zijn, onderworpen zal zijn aan Belgisch recht en dat de Belgische rechtbanken bevoegd zullen zijn voor disputen in het kader van die cao”. De in België gebaseerde Ryanair-werknemers zullen ook onder de Belgische sociale zekerheid komen. Dit alles kan voor de maatschappij vanaf 1 maart 2020.

De budgetvlieger voegt wel toe dat “eender welke overeenkomst tussen Ryanair en de Belgische bonden het businessmodel van Ryanair moet erkennen, dat alleen in België houdbaar is als de kernvoorwaarden van hoge efficiëntie en hoge productiviteit door alle partijen worden aanvaard”.

Geen staking

Ryanair vraagt in de brief wel aan de christelijke bediendebond LBC-NVK, langs Belgische zijde betrokken bij de organisatie van de staking van het cabinepersoneel in verschillende Europese landen op 28 september, om tegen vrijdag te bevestigen dat die staking in België van de baan is.

Aan vakbondszijde wordt voorzichtig positief gereageerd. “Dit is een eerste stap, een basis om te onderhandelen”, aldus Anita Van Hoof (BBTK). “Dat ze het arbeidsrecht vanaf maart 2020 willen erkennen, is al twee jaar vroeger dan ze eerst hadden vooropgesteld. Maar we moeten nog zien of ze de beloftes ook op papier zullen waarmaken.”

Ook Filip Lemberechts (ACLVB) ziet “een uitgestoken hand”. “We moeten nu zo snel mogelijk rond de tafel gaan zitten”, zegt hij.

Paul Buekenhout (LBC-NVK) laat zich nog niet uit over de brief en de staking. “Ik stel vast dat de deur niet dicht is, maar we zullen de inhoud eerst van naderbij bekijken”, zegt hij in een eerste reactie.