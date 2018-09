Jordan Remacle (31) stopt als profvoetballer: “Met een klein hartje”

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Jordan Remacle zet op zijn 31e een punt achter zijn carrière als profvoetballer. Dat maakte de winger dinsdagavond bekend.

“Het is met een klein hartje dat ik het einde van mijn profcarrière kan bevestigen”, schrijft Remacle op zijn Twitterpagina. “Ik wil iedereen bedanken die mij gedurende deze zestien jaren vol dromen en passie heeft gesteund.”

Remacle genoot zijn jeugdopleiding bij Standard en zette zijn eerste stappen als prof bij KRC Genk in het seizoen 2003-2004. Hij droeg daarna het shirt van RKC Waalwijk, Helmond Sport en RBC Roosendaal in Nederland, alvorens in 2010 bij OHL terug te keren op de Belgische velden. Daarna kwam hij nog uit voor AA Gent, Waasland-Beveren, Lokeren (waarmee hij in 2014 de Beker won), Antwerp en Charleroi. Sinds deze zomer zat hij zonder contract.

Remacle gaat nu op een lager niveau voetballen bij Solières Sport, een club uit de tweede amateurdivisie. Daarnaast treedt hij in dienst bij het bedrijf Overdrive van Jean-Marc Fortin.