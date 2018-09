Drie jaar na het uitstootschandaal spuwen 6 op de 10 diesels nog altijd te veel vuiligheid in de lucht

Drie jaar na het uitstootschandaal spuwen zes op de tien dieselwagens op onze wegen nog altijd te veel vuiligheid in de lucht. Zelfs veel van de nieuwste wagens, die vlotjes de strengere Europese testen doorstaan, blijken eens op de weg te veel uit te stoten. “Onaanvaardbaar”, zegt Groen-partijvoorzitter Meyrem Almaci.

1,99 miljoen stuks in België. In heel Europa rijden 43 miljoen te vuile dieselwagens rond, vijf miljoen meer dan vorig jaar. Dat berekende Transport & Environment (T&E), een ngo die de autosector onder de loep houdt. Een dieselmotor is “te vuil” als die twee keer meer uitstoot dan mag in een labomgeving of drie keer meer voor een test op de weg.

Nochtans zijn na dieselgate de Europese tests strenger geworden. Nu worden de wagens niet enkel getest in een lab, maar ook op de weg. “Maar dan nog geeft dat een vertekend beeld”, zegt Nils Hooftman, expert auto-emissies aan het onderzoekcentrum MOBI van de VUB. “Doet een wagen het goed in die tests, dan heeft de constructeur voor de rest carte blanche. En merk je bijvoorbeeld dat een auto die 140 rijdt in Duitsland, vele malen meer uitstoot dan toegelaten.”

Bij T&E zien ze er kwade wil in. “Dit wijst op een grote manipulatie van de EU-wetgeving”, zegt beleidswerker Stef Cornelis. “Lidstaten moeten hun verantwoordelijkheid nemen om grondig te controleren hoe fabrikanten de regels omzeilen en vooral misbruiken.”

Maar voorlopig blijft het op beleidsvlak bij goede intenties. Daar wil Groen verandering inbrengen. De partij heeft acht maatregelen klaarstaan om paal en perk te stellen aan wagens met te hoge uitstoot. Zo wil ze onder andere een Europees Agentschap dat toezicht moet houden op de autosector. De autoconstructeurs moeten de vuile wagens terugroepen en compenseren. Wie zich bezondigt aan sjoemelsoftware moet het gaan uitleggen voor de rechtbank. “Drie jaar na dieselgate is nog zo goed als niets veranderd”, zegt partijvoorzitter Meyrem Almaci. “Alle beleidsmakers doen de paraplu open. Maar we moeten doortastend optreden en niet buigen voor de lobby. Blijven geloven dat de sector zichzelf zal reguleren is gewoon naïef.”

Grote foutmarge

Autofederatie Febiac heeft er geen probleem mee om toe te geven dat de uitstoot van de wagens op de openbare weg hoger ligt dan in de tests. “Maar dat kan ook niet anders”, zegt woordvoerder Joost Kaesemans. “Wagens rijden rond in temperaturen van min tien tot boven de dertig. Dat heeft een impact op de uitstoot. Net zoals het rijgedrag van mensen. Bovendien hebben de meetsystemen nog altijd een grote foutenmarge. Transport & Environment wil dat gewoon niet aanvaarden.”