REACTIES. Enorme ontgoocheling bij Club Brugge: “Wat een k*tgoal”

Club Brugge speelde een sterke partij tegen Dortmund, maar verloor door een late frommelgoal met 0-1. De teleurstelling bij in het blauw-zwarte kamp was dan ook groot. “Pijnlijk om zo dat punt weg te geven.”

Mats Rits kon zijn ontgoocheling na de 0-1-nederlaag tegen Borussia Dortmund naar eigen zeggen niet beschrijven. “Ze is enorm groot”, vertelde de middenvelder. “We spelen hier een heel goede eerste helft. Met compact voetbal, met weinig kansen voor de tegenstanders, met veel mogelijkheden voor ons. In de tweede helft gingen we wat lager slaan, maar het was niet zo dat Dortmund dan echt kansen creëerde. We hadden het gevoel dat we een punt konden pakken. Maar ja, dan volgde die kutgoal.” Rits wil het goede gevoel gedurende de match onthouden. “Dit moeten we meepakken naar zondag (wanneer Club Brugge tegen AA Gent speelt, nvdr.) en naar de andere matchen in de Champions League. Echt, tijdens de rust zeiden we tegen elkaar dat we gewoon voor de winst moesten gaan. Nogmaals: dit is echt enorm ontgoochelend. Nu moeten we snel de knop omdraaien.”

Volg hier de persconferentie van Ivan Leko na Club Brugge-Dortmund LIVE

Hans Vanaken: “Stomste manier om te verliezen”

Ontgoocheling bij Vanaken. Foto: Isosport

“Het heeft niet mogen zijn”, zei Hans Vanaken zuchtend. “We speelden op zich een goeie match. Onze eerste helft was beter dan onze tweede, we veroverden meer ballen en maakten zelf het spel. Na rust gaven we het initiatief wat weg, hielden we minder ballen bij. Maar we gaven amper kansen weg en verdienden dus een gelijkspel. Als je dan die tegengoal bekijkt, dat is de stomste manier om te verliezen. Matej wil wegwerken en via de voet van Pulisic botst die over de keeper binnen. Het is om mee te lachen eigenlijk, maar het is heel pijnlijk om zo een puntje weg te geven. Terwijl wij de grootste kans hadden, met Loïs die op de keeper trapte. Misschien was het iets te overhaast met de punt, hij had beter kunnen plaatsen. Dat zijn momenten die je moet grijpen in de Champions League. Maar hierop kunnen we voortbouwen. We voetbalde goed en verdedigden goed in blok, dat is toch ook belangrijk.”

Lees ook: Champions League-uitzending Club Brugge draait vijf minuten lang in de soep: “Ja? Zeg jij wanneer ik weer op antenne ben?”

Eerlijke Witsel: “We hadden het moeilijk, ja”

Opluchting bij Axel Witsel, die wist zijn eerste CL-wedstrijd met Borussia Dortmund ternauwernood winnend af te sluiten. “Zo’n eerste wedstrijd in een toernooi is altijd moeilijk”, wist de Rode Duivel te vertellen. “Zeker omdat Club Brugge in een systeem speelde dat niet makkelijk te verdedigen viel. Ze hadden altijd een vrije man en wij speelden te individualistisch. Na de rust werden we beter, we gingen meer als een team voetballen en uiteindelijk scoorden we nog. Ik ben tevreden.” Voor Witsel zorgde zijn terugkeer naar België niet voor extra speciale gevoelens. “Het is niet alsof ik terugkeerde naar Standard, nee”, aldus Witsel. “Dat zou leuker geweest zijn. Maar het klopt dat ik hier in Brugge ook heel wat wedstrijden heb gespeeld.”

Foto: REUTERS

Lucien Favre: “Waren niet top”

“Ik ben tevreden dat we gewonnen hebben”, stelde Lucien Favre, de 60-jarige Zwitserse coach van Dortmund, na de match. “Onze prestatie was oké, maar niet top. We moeten sneller spelen en meer risico’s nemen in balbezit. Er was te weinig beweging. Onder meer daardoor hebben we niet veel doelkansen gehad en voor te weinig gevaar gezorgd, dat is duidelijk. Maar het is belangrijk dat we de zege pakken in de eerste Champions League-match, een uitwedstrijd bovendien.”

Favre was onder de indruk van de kwaliteiten van Club Brugge. “Het is zeer, zeer lastig om tegen dit Brugge in hun eigen stadion te spelen. Club Brugge is een team met veel atletische spelers, ze speelden sterk met twee valse vleugelspelers en twee spitsen.”

“Bij Dortmund zijn veel belangrijke spelers de voorbije jaren vertrokken. We hebben veel jonge jongens, en die moet je wat tijd geven”, besloot Favre.