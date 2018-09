Turnhout / Beerse - B.V. (40) uit Beerse, een voormalige leerkracht aan de Talentenschool in Turnhout, moest zich voor de rechter verantwoorden voor een relatie met een leerlinge. Het leidde zelfs tot een zwangerschap van het meisje. "Ze zal die pijnlijke periode nooit kunnen vergeten."

De leerlinge waarmee B.V. drie jaar lang een relatie had, is intussen een jonge vrouw van 26 jaar. In 2006, toen ze nog maar veertien jaar oud was, knoopte ze een relatie aan met B.V., de toen 28-jarige ...