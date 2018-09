Ons rapport van de 21-jarige revelatie op rechts bij Club Brugge: hij heeft toekomst, maar ook werkpunten

Het kan verkeren. Tot vorige vrijdag kampeerde Thibault Vlietinck in de tribune en gisteren mocht hij plots in de basis opdraven tegen Reus, Götze en Witsel. Vlietinck verraste vriend en vijand met een snedige en goede eerste helft op rechts voor hij na rust werd vervangen. Fysiek is er nog werk, maar toekomst bij Club is er zeker.

Maandag hadden we het in onze krant nog over het dilemma op rechts. Cools, Dennis of Diatta tegen Dortmund. Ook al bleek geen enkele van die drie eigenlijk écht klaar voor een topprestatie. Dennis trainde ...