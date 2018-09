Huisarts die bij één patiënt 200 consultaties aanrekent of een radioloog die nutteloze scans uitvoert: 101 zorgverleners op zwarte lijst Riziv

De inspectiediensten van het Riziv houden al drie jaar een lijst bij met namen van fraudeurs. Dat bleek gisteren op een persconferentie. De ziekteverzekering controleert bij hen stelselmatig hun inkomsten, ook in de jaren nadat ze betrapt zijn op fraude. Dat gebeurde tot nu toe al bij minstens 101 artsen, verpleegkundigen en paramedici.

Een huisarts die in één jaar tijd bij een en dezelfde patiënt meer dan 200 consultaties aanrekent. Goed voor meer dan 10.000 euro. Een radioloog die bovenop elk voorgeschreven onderzoek extra scans doet die 105.000 euro opleveren. Een bandagist die een korset aangeeft dat 500 keer duurder is dan de werkelijke prijs. Het zijn maar enkele van de voorbeelden van zorgverleners en paramedici die op de zwarte lijst van het Riziv staan. Jaar na jaar wordt de lijst aangevuld.

De fraudeurs worden van nabij opgevolgd door de DGEC, dat is de controledienst van het Riziv. Elk jaar checken de controleurs bij die zorgverleners hoeveel zij hebben aangerekend, en of dat niet verdacht veel is.

“Zowel in het jaar van de vaststelling als in het jaar nadien mag je verwachten dat het totaalbedrag zakt”, zegt woordvoerder Eric Rossignol. Gebeurt dat niet, dan is dat verdacht en dan kan een nieuw onderzoek worden opgestart. “Vroeger kregen we soms jaren na een eerste, bewezen klacht een tweede binnen over dezelfde persoon”, zegt leidend ambtenaar Philip Tavernier. “Om dan pas te beseffen dat we hem of haar beter al die tijd van kortbij hadden opgevolgd.”

Nu laat het Riziv fraudeurs niet meer los. Een goeie zaak, zegt Marc Moens van artsensyndicaat BVAS. “Fraude is ontoelaatbaar, ook al gaat het om een kleine minderheid.” Al gaat het Riziv soms ook te ver, vindt hij. “Ook dokters die niet frauderen, moeten soms grote bedragen terugbetalen. Er is geen enkele interpretatie van de regels toegelaten, maar die zijn soms hopeloos complex, verouderd of gewoon onduidelijk.”

In totaal spoorden de controleurs vorig jaar in 585 onderzoeken zo’n 7,4 miljoen euro aan onterecht gefactureerde bedragen op. In minder dan een op de vijf onderzoeken was sprake van échte fraude, goed voor meer dan vijf miljoen euro. Fraude betekent dat iemand moedwillig voor minstens 3.000 euro behandelingen aanrekent die nooit zijn uitgevoerd. Of voor minstens 25.000 euro niet volgens de regels factureert. Wie betrapt wordt, riskeert bovenop de terugbetaling een boete tot 200 procent.