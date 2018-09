Courtois opnieuw naar de bank bij Real Madrid voor de Champions League

Na twee basisplaatsen in de Primera ­División verhuist ­Thibaut Courtois vanavond opnieuw naar de bank bij Real Madrid. Trainer Julen Lopetegui doet in de Champions League-topper tegen AS Roma opnieuw een beroep op Keylor Navas. Niet dat Courtois in zijn eerste wedstrijden tegen ­Leganés en Athletic de Bilbao een fout te verwijten was, maar de Baskische coach wil zijn Costa-Ricaanse doelman tevreden houden.

“We hebben schitterende opties in doel”, sprak Lopetegui gisteren op de persconferentie. “Keylor Navas is goed bezig. Hij is een competitiebeest en echte strijder.”

Navas won met Real Madrid drie Champions League-trofeeën op rij en werd onlangs nog uitgeroepen tot beste doelman van de Champions League. Het heeft er alle schijn van dat Courtois dit seizoen alle competitiewedstrijden zal spelen en ­Navas de bekerwedstrijden.