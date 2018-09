Leko over Europese debutant Vlietinck: “Voor mij was hij geen verrassing”

Ivan Leko had zijn stem teruggevonden maar begrijpelijkerwijze niet zijn humeur op de persconferentie na de verloren Champions League-opener tegen Dortmund (0-1).

“Dit is moeilijk om te accepteren”, aldus de Club-trainer. “We waren goed tot heel goed. Dortmund met al zijn kwaliteit heeft geen gevaar kunnen creëren. Ons plan voor de wedstrijd was goed. Op offensief vlak hebben we toch wat laten zien. Ik heb gezien wat Club Brugge kan op het hoogste niveau. Dat was goed. In de Champions League kan je heel goed zijn en verliezen. In de Belgische competitie is het soms omgekeerd.”

Leko was wel trots op zijn team. “Ik zag veel positieve dingen. Als je dit tegen Borussia Dortmund, met al die kwaliteit, kunt brengen heb je veel positieve dingen. Ik ben blij dat de supporters dat ook hebben gezien. We kregen applaus. Maar op dit momenten moet je je momenten nemen. Daar ontbrak het vandaag aan. Ik verwijt niemand iets. Maar het verschil was die momenten. Wij hebben ze niet genomen. Zij niet. Ze hebben geluk gehad.”

De Club-trainer verraste met de 21-jarige Europese debutant Vlietinck in de basis. “Vlietinck een verrassing? Niet voor mij. Ik ken zijn kwaliteiten. Ik zie hem bezig op training. Dat was geen moeilijke beslissing. Ik ben blij voor hem. Hij geeft altijd alles en hij was goed. Maar net als alle andere spelers was hij enorm teleurgesteld. Hier moeten we met zijn allen uit leren. Morgen moeten we sterker worden. Even verwerken en dan weer vooruit kijken.”

Over dat domme tegendoelpunt wilde Leko niet veel kwijt. “Soms scoren wij zo, soms krijg je zo’n doelpunt binnen. Dat is voetbal”, zei hij nog alvorens zwaar ontgoocheld af te druipen.