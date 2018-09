Andy Najar, dé overlever van Anderlecht: “Misschien ben ik de nieuwe Deschacht”

He’s a survivor. Andy Najar (25) vocht nog eens terug na een langdurige blessure, is zowat de laatste overblijver van het tijdperk-Vanden Stock én wendde al verschillende paars-witte crisissen af. Dat moet hij morgen ook doen tegen Spartak Trnava, want verliezen in Slovakije is geen optie. Zeker niet na de 1 op 9 in de competitie.