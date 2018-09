Voor de loting eind augustus werden ze nog met veel bombarie voorgesteld, maar gisteren bleven ze in de kleerkast. De nieuwe grijs-blauwe Champions League-tenues die Club had voorzien, zullen toch enkel gebruikt worden tijdens de uitmatchen. Onder de supporters heerste sinds de voorstelling van de speciale outfits ontevredenheid omdat Club niet in de traditionele blauw-zwarte truitjes zou aantreden. Waarop Club besliste om dan toch maar in de ‘klassieke’ uitrusting te spelen.