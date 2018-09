Cercle zet zich in voor een rechtvaardigere samenleving. Cercle wil immers meer zijn dan voetbal. Het groen-zwarte sociale engagement vertaalt zich in vier sociale pijlers: jeugd, integratie, open vereniging en grensoverschrijdend. Gisteren bezochten Paul Nardi, Xavier Mercier, Gianni Bruno en Benjamin Lambot een zieke fan bij hem thuis. Het was een van de laatste wensen van de man om een paar spelers bij hem op bezoek te krijgen.