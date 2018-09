CLUBNIEUWS. Enkel Genk op volle sterkte voor Europa League, Anderlecht en Standard kampen met blessures

Donderdagavond staat voor Anderlecht, Standard en Racing Genk een wedstrijd in de Europa League op het programma, maar enkel dat laatste team is op volle sterkte. Zowel Anderlecht als Standard kampen immers met blessures. Al uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT

Anderlecht reist vandaag naar het Slovaakse Trnava voor zijn eerste Europa League-match. Zakaria Bakkali staakte gisteren de training met hinder aan zijn heup. Er werd gevreesd voor een scheurtje, maar wellicht is het een ontsteking. Hij test vandaag of het niet erger is geworden, maar is dus onzeker. Morioka reist mee, maar is na zijn knieblessure nog niet honderd procent, net als Lawrence na zijn hersenschudding. Vranjes is geschorst in België, maar niet in Europa.

De trip naar Trnava is de eerste Europese verplaatsing van Marc Coucke bij Anderlecht. De voorzitter neemt een pak sponsors en partners mee, maar Roger Vanden Stock reist niet mee. Coucke duidde hem nochtans aan als erevoorzitter, maar de 75-jarige Vanden Stock past voor verplaatsingen. Paul Van Himst, Eddy Merckx en Michel Verschueren – door Coucke “De Drie Wijzen” van Anderlecht genoemd – stonden wel op de lijst voor deze trip. Van Himst gaat mee, Merckx moet passen na een recente kleine operatie aan een pees. De 87-jarige Verschueren blijft thuis voor zijn vrouw.

STANDARD

Pech voor Standard: Paul-José Mpoku en Samuel Bastien moeten passen voor de trip naar Sevilla. Mpoku, die in 2014 nog voor Standard scoorde tegen de Spaanse club, ondervindt te veel hinder van de knieblessure die hij zaterdag opliep tegen Charleroi. Bastien blijft uit voorzorg uit de kern door last aan de hamstring. Obbi Oulare blijft in Luik achter om individueel te trainen. Zo’n vijfhonderd Standard-supporters wonen morgen de match bij. De kern: Ochoa, Gillet, Bodart, Pocognoli, Goreux, Fai, Cavanda, Luyindama, Vanheusden, Laifis, Kosanovic, Agbo, Marin, Cimirot, Carlinhos, Djenepo, Lestienne, Carcela, Balikwisha, Emond, Sa.

KV OOSTENDE

De beloften hebben maandag thuis verloren tegen Lokeren. Jong KVO kwam na twaalf minuten op voorsprong via een goal van Marquet na slecht uitverdedigen van de thuisploeg, maar nog voor de rust hing Benchaib de bordjes gelijk. Na de rust werd Lokeren steeds beter en een kwartier voor tijd scoorde weer Benchaib de 1-2. Lokeren kreeg nog enkele kansen, maar de eindstand bleef 1-2. Van de A-kern deed Coopman minuten op, ook Nkaka, De Bie, Bataille en Özkan deden mee.

KV KORTRIJK

De KV Kortrijk-fans lopen warm voor de belangrijke derby tegen Zulte Waregem. Voor het uitvak zijn er nu nog minder dan 200 tickets beschikbaar. Er geldt een combiregeling, dus wie wil meegaan moet dat doen via de door de fanclubs ingelegde bussen. Van de 900 tickets in totaal zijn er dus al 700 de deur uit. Wim Smet is de ref. Beide clubs hebben 5 op 21 en hebben dus nood aan punten, wat dus een interessante match kan opleveren.

ZULTE WAREGEM

Wie erbij wil zijn aanstaande vrijdag voor de derby tegen KV Kortrijk haast zich maar beter om zijn tickets te bestellen. Er geldt immers een combiregeling. Dat wil zeggen dat de wedstrijdloketten voor de aftrap gesloten zullen zijn. Kaartjes zijn nog verkrijgbaar online en in de Essevee Shop. Per identiteitskaart kunnen vier stuks aangekocht worden. De ticketprijzen variëren van 20 tot en met 35 euro voor volwassenen.

AA GENT

Volgende week woensdag reist Gent af naar Virton voor de 1/16de finales van de Croky Cup. Een deel van de tickets voor de Buffalo-fans, driehonderd stuks, werd teruggestuurd. Geen ramp voor de club die uitkomt in de eerste amateurklasse, want de belangstelling is immens en er zullen meer dan 4.000 fans zijn in het Stade Yvan Georges. Geen unicum, in het verleden was het stadion bij bekerduels tegen Bertrix, Eupen en FC Luik al uitverkocht.

LOKEREN

De beloften wonnen maandag op het veld van Oostende: 1-2. Amine Benchaib scoorde beide Oost-Vlaamse goals. Dankzij deze zege staan de tricolores op een gedeelde eerste plaats met twaalf punten uit vijf matchen samen met Antwerp en Genk. Volgende week komt Genk op bezoek voor een duel om de eerste stek. Lokeren speelde met: Mantel, Marzo, Monsecour, Van Moerzeke, Van Peteghem, De Mey, Torres (74’ Mbayo), Lawal (64’ Donkor), Benchaib, Straetman, Symons (80’ Kifoumbi).

GENK

Het ziet ernaar uit dat Philippe Clement over een volledig fitte kern kan beschikken voor de komst van Malmö. Ook Daniel Vukovic en Samatta, maandag ziekjes, waren gisteren weer van de partij. Ook de spelers die maandag een recupdag kregen, maakten hun opwachting.

STVV

Gisteren trainde STVV één keer. Sekine, Legear en De Petter werkten apart. Legear zal weldra aansluiten. Vandaag oefenen de Kanaries twee keer.