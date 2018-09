Voorrang voor Nederlandstalige kinderen in rand rond Brussel

Kinderen met minstens een Nederlandstalige ouder krijgen voorrang in scholen in de Vlaamse Rand rond Brussel. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, schrijft De Tijd woensdag. Op dit moment geldt die voorrangsregel enkel in Brussel.

Net als in Brussel kampen de scholen in de Vlaamse Rand met capaciteitsdruk en schrijven heel wat Franstalige ouders hun kinderen er in, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Daarom wil Vlaanderen een minimaal aantal plaatsen voorbehouden voor kinderen met minstens één Nederlandstalige ouder.

Coalitiepartner N-VA zegt dat het een manier is om het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand te bewaken. Open VLD zegt dan weer dat een goed evenwicht tussen Nederlandstaligen en anderstalige kinderen de sociale mix bevordert. Volgens Crevits is het wel nog zoeken naar een juridisch sluitende manier om de voorrangsregel in te voeren.