Duitse pers looft Brugse “Wucht und Dynamik” in Champions League en is hard voor geluk van Borussia Dortmund

Club Brugge speelde dinsdag een sterke wedstrijd op de openingsspeeldag van de Champions League. Dat was echter onvoldoende voor punten, want Borussia Dortmund won dankzij een gelukkig doelpunt van Christian Pulisic. In de Duitse pers klonk dan ook veel lof voor blauw-zwart.

Onder de titel “De zege tegen Pulisic aan geschoten” weet Bild dat Dortmund “zonder één echte doelkans” kwam winnen in Brugge. Samengevat: “Als niets lukt, moet de tegenstander maar een handje helpen”. Niet dat ze daar in het Ruhrgebied van wakker lagen: “Ik heb geluk gehad, maar ik neem het geschenk graag aan” klonk het bij doelpuntenmaker Pulisic, en ook manager Michael Zorc wist dat “dit een zege met geluk was. Maar we nemen de drie punten met plezier mee”. Al klinkt er ook zelfkritiek: “Het was een lelijke zege. Aanvallend hebben we echt slecht gespeeld”, in de woorden van sterspeler Marco Reus.

Dat blijkt uit de vergelijking die de tabloid maakt: als de voorzet waarbij Diallo aan de tweede paal een meter tekort komt de enige Duitse kans is die ze kan opsommen, is het erg gesteld. “Brugse kansen daarentegen: Vossen kopt nipt naast (12’), Reus ruimt op het allerlaatste moment een schot van Vossen op (20’), Bürki redt een schot van Danjuma (22’), en een schot van Denswil scheert op een haar na voorlangs (38’).”

Nog harder is analist Didi Hamann (ex-Bayern, Liverpool en Man. City) bij Sky: “Dortmund kwam overal tekort. Niet agressief genoeg zonder bal, tandenloos en ongevaarlijk met bal. De vier offensieve spelers (Sancho, Wolf, Götze en Reus, nvdr.) waren absoluut nutteloos.”

Foto: Photo News

“Wucht und Dynamik”

Ook de Frankfurter Allgemeine Zeitung (“Een Dortmundse toevalszege”) is hard maar eerlijk: “Alle begin is moeilijk. Soms zelfs bijzonder moeilijk. Borussia Dortmund heeft de Champions League na lang zwoegen en met meeval aan het einde ingezet met een zege.” Al zag ook dit eerbiedwaardige blad genoeg Brugse kansen in de eerste helft om van “geluk” te spreken.

“De jongens uit Westfalen waren onder de indruk van het Belgische Wucht und Dynamik (kracht en dynamiek) en kwamen niet tot combinaties. Gevaarlijke kansen? Neen, hoor! Favre zag het moedeloos gebeuren, al mocht hij zich wel verheugen in de al weken sterk presterende doelman Bürki, die een geweldig schot van Danjuma prachtig pareerde. En ook Reus, voor het Brugse doel veel te aarzelend, hielp zijn team als de nood hoog was. Dortmund moest ook twee keer opgelucht ademhalen toen een kopbal van Vossen het doel miste, en een verwoestend schot van Denswil nipt aan de paal voorbij raasde.”

Al zagen ook onze Duitse collega’s dat de Brugse druk na de rust aanzienlijk minder werd: “Tegen een ploeg die na al die inzet nu steeds meer begon te harken, begon wat als Champions League aangekondigd werd, toch meer en meer op tweedeklassevoetbal te lijken.” Wat leidde tot Duits overwicht: “In die fase begon Dortmund het spel beter onder controle te houden, zonder daarom van kansen te spreken. Pas na de inbreng van Pulisic en Kagawa kwam het Dortmund-offensief in Vlaanderen op toerental. Het was ook Pulisic die de Dortmundse hoop in werkelijkheid bracht. Met veel geluk, maar daar zal op dit moment niemand bij Dortmund wakker van liggen.”

Foto: AFP

“Duseltor”

Ook bij Kicker zagen ze dat Dortmund geen al te beste partij speelde. “Dortmund voorkwam een valse start in de Champions League omdat Pulisic in de slotfase een Duseltor (geluksgoal) scoorde. Met Götze en Weigel stuurde Favre enkele nieuwe krachten het veld op, maar zij leken geen zin te hebben om te lopen. De Belgen waren beter, speelden met een doel, toonden meer passie en hadden in de eerste helft zelfs de beste kansen. Dortmund verdiende niet meer dan een doelpuntenloos gelijkspel.”

“Glansloos maar gelukkig”, kopt Die Welt. “Een geluksgoal van Pulisic redde Dortmund van een nieuwe teleurstelling in de Champions League. Na acht opeenvolgende wedstrijden zonder zege boekte het team van Lucien Favre een gevleide 1-0-zege tegen zogezegd de zwakste tegenstander uit de groep. Zelfs de introductie van idool Mario Götze bracht weinig soelaas. Veel balbezit, maar weinig tempo, ruimte of ideeën. Club Brugge had zelfs de beste kans toen Vossen over kopte. Na rust nam de Brugse kracht af, maar toch had BVB de hulp van de Belgen nodig om te scoren.”

Ook bij Der Spiegel kritiek op Dortmund. “De wedstrijd tegen Club Brugge mag bij op de lijst met teleurstellende prestaties dit seizoen. Nieuwkomers Axel Witsel en Mario Götze lieten niets zien, terwijl Marco Reus en Jadon Sancho geen enkel duel hadden gewonnen na een half uur. De Belgen waren het gevaarlijkst en BVB won uiteindelijk met een gelukkige actie. Dat was het tweede schot tussen de palen gedurende de hele wedstrijd.”

Grafstemming

Bij onze Noorderburen keken ze niet alleen naar PSV (dat met 4-0 verloor van FC Barcelona). De vele Nederlanders bij Club Brugge deed Voetbal International ook met veel interesse naar de wedstrijd tegen Dortmund kijken. En ze zagen dat het goed was, tot de tegengoal van Pulisic.

“De ploeg van basisklanten Ruud Vormer, Stefano Denswil en Arnaut Danjuma Groeneveld ontsnapte in de eerste minuut nog wel na een dramatische terugspeelbal van Matej Mitrovic, maar deed daarna heel aardig mee. Zo kon Danjuma bijna een assist bijschrijven, maar het op zijn pass volgende schot van Jelle Vossen werd geblokt. Even later was de aanvaller zelf dreigend. Ook de Nederlander centraal achterin liet zich zien: Denswil schoot hard en rakelings naast.”

In de tweede helft schroefde Dortmund het tempo aanzienlijk op. Zo was Marco Reus dreigend met een vrije trap en kon Lukasz Piszczek zijn voet niet goed tegen een afgemeten voorzet zetten. Club Brugge leek stand te houden, maar nadat de bedrijvige Danjuma een kwartier voor tijd naar de kant werd gehaald, ging het toch mis. Mitrovic wilde de bal wegschieten, maar schoot het speeltuig tegen de voet van BVB-invaller Christian Pulisic aan. De bal zeilde vervolgens over Club-keeper Karlo Letica heen, de 0-1 zorgde voor een grafstemming in het Jan Bredyel Stadion.”