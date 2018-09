EU-parlementsleden bekritiseren gebrek aan rechtsstaat in Slovakije

Bijna zeven maanden na de moord op een onderzoeksjournalist in Slovakije heeft een EU-delegatie zich ongerust getoond over de toestand van de Slovaakse rechtsstaat. Vijf Europarlementsleden gingen maandag en dinsdag poolshoogte nemen naar de stand van zaken in het onderzoek naar de moord, alsook naar mogelijke vooruitgang van Slovakije in de strijd tegen corruptie en in de bescherming van journalisten.

De delegatie erkent de vastberadenheid van politie en gerecht om de moord op te klaren, zo vat delegatieleider Sophia in ‘t Veld van de liberale ALDE-fractie het dinsdagavond samen voor journalisten in Bratislava. Maar er blijven grote bedenkingen te maken over corruptie, belangenconflicten en straffeloosheid van politici.

Concreet bekritiseerde de Nederlandse politica dat politici die op verdenking van corruptie of andere misstappen moeten aftreden kort daarna een andere functie krijgen. Ze noemde de Slovaakse ex-minister van Binnenlandse Zaken Robert Kalinak, die na massaprotest moest opstappen. Hij blijkt in een reeks duistere praktijken verwikkeld, maar als vicepartijvoorzitter van de regerende sociaaldemocraten geniet hij nog steeds veel invloed.

Journalist Jan Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnirova werden op 21 februari bij hen thuis in het West-Slovaakse dorp Velka Maca doodgeschoten. Kuciak had onderzoek gevoerd naar de verstrengeling van de politiek en de zakenwereld. Zijn onvoltooide reportage over mogelijke banden tussen Italiaanse maffiaclans en Slovaakse regeringsmedewerkers werd pas na zijn dood getoond. Ze leidde tot massaprotest tegen corruptie en misbruik van EU-subsidies. Als gevolg van het protest moesten de regering en het hoofd van de politie een stap opzijzetten.