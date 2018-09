Nieuwe huurprijzen voor 154.000 sociale woningen

Brussel - Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) trekt binnenkort naar de regering met een nieuw schattingsmodel voor de huurprijzen van de 154.000 sociale woningen in Vlaanderen. Het plan is dat die schattingen ingaan vanaf 2019 voor de nieuwe contracten en vanaf 2020 voor de bestaande, schrijft Het Belang van Limburg woensdag.

Of de huurpijzen hierdoor zullen stijgen of dalen, kan Homans niet voorspellen. “Ik heb geen glazen bol”, zegt ze.

Uit een simulatie van de sociale woningmaatschappij Nieuw Sint-Truiden, die 1.600 woningen beheert, blijkt dat de nieuwe markthuurprijs van een woning wel 15 à 20 procent hoger of lager kan liggen. Dat betekent nog niet dat de huurprijs met evenveel procenten stijgt of daalt, want de marktwaarde is maar een onderdeel van het bedrag dat een huurder betaalt.

“Het wordt wel tijd dat er een beslissing valt, want we weten niet wat we de nieuwe mensen in januari moeten aanrekenen”, zegt Georges Feucht, directeur van Nieuw Sint-Truiden. Het Vlaams Huurdersplatform vraagt dat er bij die nieuwe prijs ook rekening gehouden wordt met de kwaliteit van de woningen. “Dat zit nu niet in dat nieuwe schattingsmodel”, zegt Joy Verstichele.