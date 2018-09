Tottenham-coach verliest zijn kalmte na vraag over Toby Alderweireld: “Jullie doen alsof alle andere spelers shit zijn”

Feestje bij Liverpool, begrafenisstemming bij Tottenham. Dat is de Engelse avond in de Champions League in een notendop. Beide coaches, Jürgen Klopp en Mauricio Pochettino, waren na afloop dan ook in een totaal verschillende stemming.

Tot de 85ste minuut stond Tottenham 0-1 voor op het veld van Inter en leken de Spurs op weg naar een goede start in het kampioenenbal. Maar dan scoorde Mauro Icardi een geweldige volley en in de extra tijd bezorgde Matías Vecino de club van Radja Nainggolan de zege met een rake kopbal. Een terugkeer in stijl voor Inter, dat voor het eerst sinds 2011/2012 nog eens mag meedoen.

Pochettino kreeg na afloop kritische vragen over de prestatie van zijn team, maar verloor zijn kalmte na een vraag over Toby Alderweireld en Kieran Trippier. Die twee liet hij verrassend thuis voor de verplaatsing naar Milaan.

“Je toont een gebrek aan respect aan de spelers die vanavond hebben laten zien dat zij beter waren dan hun tegenstanders”, snauwde de Argentijn. “Wat een gemakkelijke vraag, zeg. Het is wel heel makkelijk om te beginnen over spelers die er niet bij waren. “Ik denk dat we het maar gewoon over de wedstrijd moeten gaan hebben, want jij dwingt me nu om iets te zeggen wat niet goed is. Waarom toon je geen respect voor de spelers die op het veld stonden?”

Het zat Pochettino duidelijk heel diep. “We hebben 25 spelers en jullie doen soms alsof we maar elf spelers hebben die kunnen voetballen. Alsof die andere spelers shit zijn. Ik ben daar zeer teleurgesteld over. Ik respecteer jullie én mijn spelers. Jullie zijn aardige mensen, dus ik begrijp dit soort vragen niet. Waarom? Het is zo pijnlijk als jullie beginnen over spelers die er niet bij waren. Daarmee vernietig je de spelers die op het veld stonden en alles hebben gegeven. Ik vind het echt oneerlijk”, klonk het.

Vreugde bij Klopp en zijn spelers. Foto: AP

“Coole ontwikkeling”

Klopp was een stuk beter gezind op zijn persconferentie. Liverpool sleepte in een dol slot een 3-2-zege uit de brand tegen PSG. Kylian Mbappé maakte vijf minuten voor tijd nog gelijk, maar invaller Roberto Firmino knalde de Reds in de extra tijd naar de zege.

“De coole ontwikkeling van deze club is wanneer je hoort dat Liverpool tegen Paris Saint-Germain speelt en je niet langer denkt dat we geen kans meer hebben”,aldus de Duitser. “Een, twee of drie jaar geleden dachten mensen dat dit een berg is die we niet konden beklimmen. Het is nog steeds erg moeilijk om van PSG te winnen maar wat mijn spelers brengen, is ongelooflijk.”

“Als een van mijn spelers ook maar een meter minder had gelopen, dan was het game over geweest. Ze zaten ongelooflijk goed in de wedstrijd. We moesten vechten, maar we hebben ook goed gevoetbald. Het team is veel beter op elkaar ingespeeld dan vroeger. We speelden ook met een middenveld waar we vorig seizoen al vaak mee begonnen. Dat helpt natuurlijk. We hebben vanavond niets nieuws geleerd, maar het is fijn om te zien dat we dit nog steeds kunnen brengen.”

Daniel Sturridge scoorde nog eens voor de Reds, maar Klopp was ook vooral blij dat hij Firmino nog kon brengen. De Braziliaan had in het weekend een vinger van Jan Vertonghen in zijn oog gekregen. “Het was een geweldige wedstrijd van Daniel. Hij is in de beste vorm sinds ik hem ken. Een superwedstrijd van hem en een supergoal. Gelukkig hadden we ook nog de kans om Firmino te brengen. Maandag was er nog geen kans dat hij zou gaan spelen, maar dinsdagochtend kwam hij naar me toe en zei: Ik ben in orde, ik kan mijn oog weer open doen. Dat heeft geholpen. Ik ben erg blij met hem.”