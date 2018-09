Ex-Optima-topman Jeroen Piqueur ook in beroep veroordeeld tot vier maanden cel en monsterboete

Gent - Het Hof van beroep in Gent heeft de voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur veroordeeld tot 4 maanden cel, 1,5 miljoen euro boete en 2,3 miljoen euro verbeurdverklaring. Hij stond terecht voor grootschalige fiscale fraude.

De 64-jarige Piqueur werd een aantal maanden geleden door de correctionele rechtbank vervolgd voor feiten tussen augustus 2007 en oktober 2013, voorafgaand aan het faillissement van de Optima Bank. Het gaat onder meer om niet-aangifte aan de inkomstenbelasting van roerende inkomsten op Luxemburgse en Monegaskische rekeningen. Die stonden op naam van offshorestructuren terwijl Piqueur ervan de begunstigde was. Voor de inkomstenjaren 2006 tot en met 2012 ging het volgens de speurders over 1,5 miljoen euro aan roerende inkomsten.

Piqueur gaf volgens het openbaar ministerie ook een bedrag van 19,9 miljoen euro aan voorschotten op een liquidatiebonus van een offshorevennootschap niet aan. Het geld zou gebruikt zijn om de aankoop van zijn jacht Rubeccan te financieren. Het parket stelde dat Piqueur in de gezamenlijke aangifte met zijn echtgenote melding had moeten maken van de buitenlandse rekeningen.

Hij kreeg in eerste aanleg een effectieve celstraf van vier maanden, omdat hij geen blanco strafblad meer heeft na een veroordeling in Spanje. De ex-topman van Optima kreeg van de Gentse rechter ook een geldboete van 1,5 miljoen euro en de rechtbank sprak de verbeurdverklaring uit van bijna 2,3 miljoen euro inkomsten uit de misdrijven. Piqueur ging in beroep tegen het vonnis, dat hem ook een beroepsverbod van drie jaar oplegde.

Bij de behandeling van de zaak vroeg het openbaar ministerie de bevestiging van het vonnis in eerste aanleg. Piqueur stelde dat hij stappen had ondernomen om zijn Spaanse strafblad uit te wissen en de verdediging pleitte hij de inkomsten niet aangaf in België omdat dat volgens zijn Luxemburgse raadgevers niet moest.

Het hof van beroep heeft woensdag de knoop doorgehakt. Piqueur is veroordeeld tot 4 maanden cel, 1,5 miljoen euro boete en 2,3 miljoen euro verbeurdverklaring.