‘Charmant koppel’ maakte mogelijk honderden slachtoffers: “Ze verleidden vrouwen, voerden hen dronken en verkrachtten hen”

Een chirurg uit de Amerikaanse staat Californië wordt er samen met zijn vriendin van verdacht minstens twee vrouwen te hebben verkracht. Onderzoekers gaan er echter vanuit dat ze nog “honderden” andere slachtoffers maakten.

Grant William Robicheaux (38) en Cerissa Laura Riley (31) zouden twee jaar geleden twee vrouwen hebben aangevallen die ze in het uitgaansleven hadden ontmoet.

Volgens de openbaar aanklager staan er op de gsm’s van de twee “duizenden en duizenden” video’s van nog meer mogelijke slachtoffers. Onderzoekers proberen nu de identiteit van de gefilmde vrouwen te achterhalen.

Charmes gebruikt

In meerdere video’s waren de vrouwen zwaar onder de invloed van drugs en alcohol. Ze konden geen toestemming geven voor seksueel contact, of zich verweren.

“Op basis van dat bewijsmateriaal geloven we dat er mogelijk zeer veel ongeïdentificeerde slachtoffers zijn”, aldus openbaar aanklager van Orange County dinsdag tijdens een persconferentie. Volgens hem hebben de chirurg en zijn partner “hun charmes en aantrekkelijke uiterlijk” gebruikt om slachtoffers “een vals gevoel van veiligheid te geven” en hen nadien “in de val te lokken”.

Klachten

Twee vrouwen hebben bij de politie een klacht ingediend tegen de twee. Beiden hadden ze het koppel ontmoet in het uitgaansleven. Een van de vrouwen belandde nadien in hun appartement, waar ze verkracht werd. De volgende dag stapte ze naar de politie en testte ze positief op meerdere drugs.

Eén van de vrouwen is ook duidelijk te zien in een video die gevonden is op de mobiele telefoons, die de onderzoekers in beslag hebben genomen.