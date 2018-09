N-VA verdedigt 'tramspoorvrij' Gent: "Trams zijn niet heiligmakend. Het kan goedkoper en veiliger"

Een uitspraak van N-VA-kopstuk Anneleen Van Bossuyt op een verkiezingsdebat in Gent over het 'tramspoorvrij maken van de binnenstad' lokt veel reacties uit Foto: FVV, DVH

Gent - "Trams zijn niet heiligmakend. In een stad als Gent moeten we durven nadenken over de alternatieven, als die veiliger, goedkoper en flexibeler zijn, zoals een trambus." N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt verdedigt haar voorstel om de Gentse binnenstad "op lange termijn tramspoorvrij te maken." "Er zijn veel onveilige situaties. Dat kan niemand ontkennen. Maar men maakt er een karikatuur van."

Zijn de tramsporen in Gent onveilig? Een uitspraak van N-VA-kopstuk Anneleen Van Bossuyt op een verkiezingsdebat in Gent over het 'tramspoorvrij maken van de binnenstad' lokt veel reacties uit. Het voornemen van een 'tramspoorvrij stadscentrum' staat ook in het Gentse N-VA-programma, 'op lange termijn'.

Hoe onveilig zijn de tramsporen? Bij de Gentse politie zijn er geen aparte registraties voor ongevallen door of op tramsporen, zegt de woordvoerder. Dergelijke valpartijen worden dan ook vaak niet aangegeven. "Wij registreren dit niet", klinkt het.

Bij fietsers in de stad klinkt wel al vele jaren commentaar. Zo investeerden De Lijn en de Stad al eens in een proefproject om ongebruikte tramsporen veiliger te maken voor fietsers, door ze op te vullen met rubber.

LEES OOK. Gedaan met valpartijen: rubber in ongebruikte tramsporen

Is dit een ernstig voorstel, mevrouw Van Bossuyt?

"Eerst en vooral: ik kreeg gisteren op het debat niet de kans om uit te leggen wat wij bedoelen. Men maakt er een karikatuur van. Het belangrijkste is: wij willen het openbaar vervoer absoluut niet afschaffen. Integendeel. Openbaar vervoer is voor ons een belangrijk element om op in te zetten, als alternatief."

"Maar, je moet ook kritisch nadenken of er geen andere technieken zijn die beter geschikt zijn dan een tram. Dan komen we uit bij de trambus: die heeft hetzelfde comfort, een goede kwaliteit en capaciteit, is goedkoper en je hebt geen vervelende tramsporen. Je ziet dat andere steden dat ook doen: Trondheim in Noorwegen en Pau in Frankrijk."

Heeft de tram niet meer voor- dan nadelen?

"Niemand kan ontkennen dat vandaag heel veel plaatsen in het stadscentrum verzadigd zijn met tramsporen, wat tot onveilige situaties leidt. Denk maar aan de Koren- en Groentemarkt, waar mensen bijna hun leven riskeren. Dat is voor ons heel belangrijk, kijken of er daar andere mogelijkheden zijn."

Wil N-VA dan geen nieuwe trams meer in Gent?

"Neen, wij zeggen niet dat wij geen trams meer willen. Wij zeggen dat we dit op een verstandige manier moeten doen. Als het rendabel is en het comfort verhoogt, en als het verantwoord is en in een eigen bedding kan. Nieuwe trams moeten zo veel mogelijk in een eigen bedding rijden. Dan scheidt je de vervoersmodi. Dat is veiliger voor de verschillende weggebruikers."

"Een voorbeeld waar het wel kan is buslijn 7 (een drukke buslijn tussen Gent Sint-Pieters en Dampoort, die de Stad al jaren wil vertrammen, nvdr.). Daar zou een tram een versterking van het aanbod zijn en in eigen bedding kunnen op de ring. Daar is een tram wel verantwoord."

Heeft minister Weyts al niet aangegeven dat hij een trambus wil op lijn 7?

"Dat moeten we bekijken. Dit moet sowieso in overleg met de Vlaamse overheid, om te bekijken op welke manier we best investeren. Het stadsbestuur van Gent gaat vandaag soms heel dogmatisch om met trams. Zo is een nieuwe lus op The Loop al jaren geblokkeerd omdat de Stad daar per se een tram wil. Studies hebben uitgewezen dat een trambus daar veiliger en goedkoper zou zijn."

Gaat het daar niet vooral om, dat een trambus inleggen aanzienlijk goedkoper is dan een tramlijn?

"Neen, zeker niet. Het is een combinatie van veiliger, geen vervelende tramsporen, flexibeler en sneller. Plus: je moet geen maandenlang een straat openleggen."

LEES OOK. Weyts investeert 270 miljoen euro in het Gentse openbaar vervoer: waar ging dat geld naartoe?

Begrijpt u dat dit een gevoelige snaar raakt in Gent? Het openbaar vervoer maakt de voorbije jaren geen al te beste beurt in de stad.

"Wat wij vooral willen aanhalen is over hoe we ons in de toekomst in de stad willen verplaatsen. We moeten niet altijd maar denken aan de tram. Er zijn andere mogelijkheden. In een stad als Gent moeten we daarover durven nadenken."

Als N-VA in het stadsbestuur komt, zal dit dan meteen op de agenda staan?

"We zullen zeker bij toekomstige dossiers de afweging maken. Is een tram rendabel of niet? Trams zijn niet heiligmakend."

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw zegt dat de trambus niet hetzelfde comfort biedt als een tram en mensen niet zal overtuigen. Wat vindt u daarvan?

"Dan heeft hij blijkbaar een glazen bol. Ze hebben geen trambussen in Gent. Andere steden investeren er ook toch in? In andere steden rijdt een trambus al. Dat kan trouwens ook perfect heel duurzaam. Trambussen kunnen op waterstof rijden. Die zijn er zelfs al. Het hoeft niet voor meer uitlaatgassen te zorgen."

Dus, wil N-VA nu inzetten op trams in Gent of niet?

"Wij willen erop inzetten, als het rendabel en veilig kan en het een versterking is van het aanbod. We moeten goed nadenken over hoe we ons openbaar vervoer in de toekomst gaan organiseren. Daarbij mogen we nieuwe technieken niet zomaar uitsluiten.

U voelt zich misbegrepen.

"Men maakt er een karikatuur van. Dat is typisch in zo'n debat. Dat wordt eruit gepikt en je krijgt dertig seconden om het uit te leggen. Als je dan een voorbeeld geeft om aan te duiden dat er onveilige situaties zijn, dan wordt dat belachelijk gemaakt. Dat ik zelf al ben gevallen was een anekdote om aan te tonen dat er veel onveilige situaties zijn. Dat kan niemand ontkennen."