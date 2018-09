Vandalisme op duiven door jaloezie en irritatie: vleugels afknippen, pennen uittrekken, ringen stelen

Vandalisme is overal. Ook op de duiventil. Kwekers die een concurrerende duif binnenkrijgen, knippen vleugels af, trekken pennen uit en stelen pootringen. Dit weekend kreeg een speler zijn jonge duif terug met afgeknipte vleugels.

De getuigenis over de jonge duif die dit weekend is gevandaliseerd, staat op de site van veilinghuis Pigeon Paradise. De duivenkweker getuigt: “Ik had mijn jonge duiven ingemand op een vlucht vanuit Quiévrain. Gewoon om ze wat vliegroutine te laten opdoen. Het gros van mijn duiven kwam dit weekend weer binnengevlogen. Maar één duifje was pas maandag weer op til.”

Het is een wonder dat het duifje thuisgeraakt. Niet één maar twee vleugels waren afgeknipt: zowel de slagpennen (de grootste pluimen) als de broekpennen (secundaire slagpennen). “Als ik deze duif volgend jaar wil laten meespelen, moet ik de afgeknipte pennen deze winter allemaal uittrekken, zodat ze opnieuw volledig kunnen ingroeien.”

De Nederlandse kweker is dubbel in zijn commentaar op de vandaal: “Ik wil je bedanken om mijn duifje de vrijheid terug te geven. Voor jouw daad om het duifje op deze manier toe te takelen, heb ik maar één bewoording: ‘shame on you’!”

Dit is lang niet het enige verhaal over vandalisme dat op de redactie van Pigeon Paradise binnenkomt. “Sportiviteit binnen de moderne duivensport lijkt soms ver te zoeken. Herhaaldelijk wordt melding gemaakt van duiven die ergens zijn binnen gelopen, en door de opvanger onsportief worden behandeld, en dan gehavend terug hun thuishaven bereiken. Verhalen als vleugels geknipt, pootring ontdaan, pennen uitgetrokken, en dergelijke meer… ze duiken bij herhaling op. Jammer. Ooit houdt het op, denk je dan. Niet dus.”

Op andere duivensites staan verhalen over inbraken in duivenhokken en het vernielen van het materiaal. Of gewoon de deur openzetten, zodat jonge duiven wegvliegen en nooit meer terugkeren. Soms worden manden gestolen op de lossingsplaats.

Niet altijd jaloezie

“Dit is de tijd van het jaar dat er al eens een jonge duif verloren kan vliegen”, zegt Martin Martens , die ook al het slachtoffer was van gestolen ringen. “Vaak landen de duiven dan moe en uitgehongerd op een vreemde til. Na twee dagen zijn ze weer genoeg aangesterkt om hun eigen hok weer op te zoeken. Duivenliefhebbers moeten dat weten. Handel daar dan toch naar in plaats van de dieren te mishandelen. Een echte duivenliefhebber is toch ook een dierenvriend.”

De vraag die rijst: waarom mishandelt iemand vreemde duiven? Wat win je erbij om een duif van een sportgenoot zo toe te takelen? Sportief is anders. “Het is niet altijd jaloezie die daartoe drijft”, zegt Nikolaas Gyselbrecht van Pipa. “Soms zijn kwekers gewoon geïrriteerd omdat er een vreemde duif op hun hok zit. Of is iemand kwaad omdat een duif zijn wagen onderschijt. Of weet men niet hoe de duif terug te bezorgen, terwijl de ring genoeg info geeft.”