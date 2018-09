Tielemans na nederlaag met Monaco tegen Atlético Madrid: “Hadden slimmer moeten spelen”

In de andere openingswedstrijd van groep A in de Champions League, naast het duel van Club Brugge tegen Borussia Dortmund (0-1), verloor AS Monaco in eigen huis met 1-2 van Atlético Madrid. De Monegasken begonnen met Rode Duivels Nacer Chadli en Youri Tielemans in basis. Die laatste wilde na afloop het positieve aspect benadrukken.

“Na rust hebben we echt gedrukt om de gelijkmaker te forceren”, opende Tielemans. “Al klopt het dat we, behalve de kopbal van Kamil Glik, weinig echte kansen hebben kunnen creëren. De volgende keer moeten we meer de flanken benutten en sneller een voorzet in de zestien droppen. We hebben met Falcao voorin een heel gevaarlijke spits in zo’n situaties. Daar hadden we slimmer mee moeten omspringen.”

“Met de mentaliteit zat het goed”, vervolgde de 21-jarige middenvelder. “Bij het tweede tegendoelpunt (van Gimenez, red) was er wel te veel ruimte tussen de linies. Nochtans was in de voorbereiding gewaarschuwd daar voor uit te kijken. De as van het veld moest gesloten zijn. Maar we waren competitief tegen een sterk Atlético Madrid. Het is een ploeg die je fouten perfect weet uit te spelen.”