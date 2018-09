Havenarbeider schoolt zich om tot programmeur

Bij de start van het nieuwe schooljaar was het nog uitgebreid in het nieuws: té weinig jongeren kiezen voor een IT-opleiding. Er heerst een groot tekort aan informatici. Maar het is nooit te laat om te leren. Geert Dens (35) uit Kontich levert het bewijs. In een vorig leven nog havenarbeider, is hij nu programmeur bij Protime in Aartselaar.

Protime is een snelgroeiend softwarebedrijf gespecialiseerd in onder meer tijdregistratie en personeelsplanning. De voorbije drie jaar kwamen jaarlijks veertig tot vijftig nieuwe medewerkers aan boord. Niet allemaal zijn het computerspecialisten van het eerste uur.

Geert Dens is daar een mooi voorbeeld van. Zijn verhaal leest als een sprookje, maar is pure realiteit en toont aan dat met doorzettingsvermogen en passie er heel wat kan worden bereikt. In 2016 kreeg hij bij Protime de kans om aan de slag te gaan als IT'er bij de Customer Care afdeling. Intussen is hij doorgegroeid tot het developmentteam.

HBO

“Ik had mijn middelbare studies, richting boekhouden, niet afgemaakt en via een paar vrienden die al heftruckchauffeur waren, besloot ik ook die richting uit te gaan”, steekt Geert van wal. “Ik heb die job altijd graag gedaan, maar op een bepaald moment dacht ik toch bij mezelf 'binnen 20 jaar zie ik mij dit niet meer doen'. Omdat ik al langer een voorliefde had voor alles wat met computers te maken heeft, besloot ik in 2011 in avondschool de HBO-opleiding informatica te volgen. Ik voelde dat ik meer in mij had dan om enkel in een magazijn te staan.”

Door persoonlijke tegenslagen moest hij zijn opleiding na twee jaar echter noodgedwongen onderbreken. “Zo hield een hernia mij vier maanden aan mijn bed gekluisterd. Maar nadat ik er weer bovenop was, besloot ik, omdat ik al een zekere basiskennis had, om toch al te beginnen solliciteren in de IT-sector. Evenwel zonder succes. Het feit dat ik voordien havenarbeider / magazijnier was, sprak blijkbaar niet aan. Maar de passie bleef.”

Via een vriend kwam Geert uiteindelijk in contact met Protime waar hij op gesprek mocht gaan. Protime gaf hem de kans waar hij zolang van gedroomd had. “In overleg en met de steun van het bedrijf, zowel persoonlijk als financieel, was het ook de drive om de draad van de avondopleiding weer op te nemen. Bovendien kreeg ik na te zijn gestart binnen de Customer Care afdeling de kans om mijn stage binnen het Custom Development Team te doen. Dat was weer een stapje verder. Met als kers op de taart het aanbod om verder te groeien binnen het developmentteam”, vertelt de ex-havenarbeider.

