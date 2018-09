Advocaat van terreurverdachte (geweest)? Problemen om Amerika binnen te geraken

Verschillende Belgische advocaten die terrorismedossiers hebben behandeld, hebben geen toelating gekregen om naar de Verenigde Staten te reizen. Dat heeft volgens hen te maken met het feit dat ze in al dan niet nabij verleden terreurverdachten hebben verdedigd. “Zorgwekkend dat we worden gelijkgesteld met de cliënt”, zegt advocaat Dimitri de Béco aan VRT.

Wie naar de Verenigde Staten reist als toerist, moet een ESTA aanvragen. Dat is een eenvoudige procedure om het land binnen te geraken. Maar verschillende Belgische advocaten kregen die niet en kunnen dus ook niet naar Amerika vertrekken.

“Zorgwekkend”

Onder meer de Brusselse advocaat Dimitri de Béco kreeg te horen dat zijn aanvraag werd geweigerd. In 2016 verdedigde hij één van de leiders van een terreurcel op een proces in Brussel. “Het werd me plots duidelijk toen ik hoorde dat ook andere confraters met soortgelijke dossiers geweigerd werden”, zegt hij aan VRT. “Ik heb eigenlijk al niet veel zin meer om te gaan, als ze daar zo’n politiek handhaven. Maar ik vind het wel zorgwekkend dat we als advocaat worden gelijkgesteld aan onze cliënten.”

Ook Matthias Leys kan zijn reis naar Amerika annuleren. Hij werkt momenteel niet meer als advocaat, maar verdedigde eerder wel terreurverdachte Chaib, de broer van IS-strijder Hicham Chaib. Belangrijk detail: hij werd toen aangesteld door de overheid als pro deo om de belangen van zijn cliënt te verdedigen. Leys ging naar het consultaat voor een gesprek over zijn aanvrag. Een maat voor niets, zo bleek. “Na dertig seconden mocht ik beschikken.”

Elk land beslist zelf

“Dit is een geval van gelijkschakeling van de advocaat met zijn cliënt”, hekelt ook Michel Forges, stafhouder in Brussel. “Wij verdedigen een reeks verschillende mensen en we stemmen niet noodzakelijk in met de opvattingen van onze cliënten.” Forges zegt de zaak te zullen aankaarten bij de minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders.

Buitenlandse Zaken bekijkt de kwestie maar benadrukte alvast dat elk land zelf beslist over wie al dan niet wordt toegelaten op hun grondgebied. De Amerikaanse ambassade wil niet reageren op individuele dossiers om privacyredenen.”