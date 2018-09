Mbappé komt er wel, maar deze twee bewijzen: Champions League-goals als tiener kunnen ook een vloek zijn

Paris Saint-Germain verloor dinsdag na een dol slot met 3-2 van Liverpool. Kylian Mbappé scoorde vijf minuten voor tijd de gelijkmaker, maar Roberto Firmino bezorgde de Reds de zege met een goal in de extra tijd. Mbappé scoorde nu drie seizoenen na elkaar in de Champions League en is nog altijd maar 19. Slechts drie spelers deden het hem voor als tiener, waarvan het er slechts één maakte.

Elf keer deed Mbappé de netten al trillen in het kampioenenbal. Een keer dit seizoen, vier keer vorig jaar en zes keer in 2016/2017. En dat in achttien wedstrijden. Van efficiëntie gesproken. Mbappé wordt pas in december 20 jaar oud en dus werd hij deze week de vierde tiener die drie seizoenen na elkaar minstens één keer kan scoren in de Champions League.

Een van de andere drie is Karim Benzema. De Franse spits won intussen vier keer de beker met de grote oren met Real Madrid, maar maakte al vroeg in zijn carrière het mooie weer in het kampioenenbal met Olympique Lyon. Hij scoorde zijn eerste in de CL in het seizoen 2005/2006 tegen Rosenborg. Het seizoen nadien trof Benzema twee keer raak en nog een jaar later vier keer, al scoorde hij toen wel drie keer na zijn 20ste verjaardag (waaronder tegen Manchester United).

Met Benzema is het dus goed gekomen, net als naar alle waarschijnlijkheid met Mbappé. Met de twee andere tienertalenten in dit rijtje niet. Obafemi Martins scoorde op amper 18-jarige leeftijd twee keer voor Inter, waaronder in de halve finale tegen Milan in 2003. Een jaar later deed hij één keer de netten trillen, maar in het seizoen 2004/2005 scoorde hij vijf keer in acht wedstrijden. De Nigeriaan speelde daarna nog voor onder andere Newcastle en Woflsburg, maar zit nu bij de reserven van het Chinese Shanghai Greenland Shenhua. Niet de grote carrière dus.

De overgebleven tiener is Bojan Krkic. De Spanjaard werd als een komeet gelanceerd in de topperiode van Barcelona en scoorde meteen tien keer in La Liga als 17-jarige. Krkic werd al snel de “Nieuwe Messi” genoemd en scoorde vijf keer in de Champions League voor zijn 20ste verjaardag op 28 augustus 2010. Met twee bekers met de grote oren in zijn prijzenkast. Maar toen stokte zijn ontwikkeling. Krkic speelde nog wel voor onder andere Roma en Ajax, maar speelt nu in de Engelse tweedeklasse bij Stoke City.