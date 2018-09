Niet bang zijn van robots, ze nemen jobs maar er komen er genoeg nieuwe bij

Het is overduidelijk: technologie neemt een steeds grotere plaats in op de arbeidsmarkt. Of populair gesteld: de robots komen, met steeds meer. Maar nemen ze menselijke arbeidsplaatsen af? “Neen”, zegt een studie van technologiefederatie Agoria. “voor elke job die verdwijnt komen er 3,7 nieuwe in de plaats.”

Artificiële intelligentie is niet meer te stuiten op de arbeidsmarkt. Voor wie nog twijfelt een paar voorbeelden uit diverse sectoren:

Bouwsector: Het is niet langer voldoende om goed te kunnen metsen of een werf te kunnen leiden. Sinds kort worden nu ook drones ingezet op de werven. Een kandidaat die daarmee uit de voeten kan, zal een streepje voor hebben.

Rekruteerders: Vroeger zat je in je interimkantoor te wachten tot kandidaten aan het raam de vacatures lazen, iets zagen wat hen aanstond en dan binnenkwamen met hun cv. Vandaag is dat grotendeels achterhaald. Geschikte kandidaten worden nu via social media-kanalen als LinkedIn, Facebook en Twitter gevonden.

Automonteur: Vroeger wreef de mecanicien zijn handen nog eens af aan een vuile vod, gooide de motorkap open en dook met zijn sleutels in het motorblok. Vandaag komt hij met zijn computer aangereden en ’analyseert’ die waar de mankementen zitten.

Orderpickers: Lange tijd de ideale job voor laaggeschoolden. Je kreeg een briefje mee welke goederen je uit het magazijn moest gaan halen, en dat was de hoofdbrok van je dagtaak. Vandaag is ook die job heel snel aan het veranderen. Orderpickers moeten nu overweg kunnen met scanners en soms doen ze niets anders dan de machine programmeren die in hun plaats de orders gaat oppikken.

3,7 extra jobs

Zullen uiteindelijk al die instrumenten - robots, zo je wil - onze jobs niet overnemen? Dat onderzocht de technologiefederatie Agoria. Het antwoord is bemoedigend: voor elke job die een robot afneemt, komen er 3,7 bij.

“Dat komt doordat onze bedrijven het goed doen”, zegt Agoria. “Tegen 2030 verwachten we 800.000 bijkomende banen. Die zullen ruimschoots het verlies van 200.000 banen - door robotisering - goedmaken.”

“De vraag naar arbeid zal dus groter zijn dan het aanbod. Wat wel zal wijzigen, is het soort jobs en de noodzakelijke competenties om die in te vullen. Digital skills zullen in de toekomst bijvoorbeeld voor letterlijk élke job nodig zijn. We moeten er dus voor zorgen dat onze mensen over de juiste competenties beschikken om al die nieuwe jobs in te vullen. Permanente bijscholing en activering voor iedereen zijn daarbij cruciaal.”

Vanavond (21.25 uur) besteedt de Pano-uitzending op Eén aandacht aan de robotisering van de arbeidsmarkt.