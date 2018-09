Na hartverscheurende foto van wenend jongetje bij lichaam vader: recordbedrag ingezameld “voor toekomst”

Een huilend jongetje dat het hoofd van zijn overleden vader streelt terwijl hij met zijn andere hand zijn verdriet probeert te verbergen. Het is een beeld dat een heleboel mensen in India diep ontroerd heeft. Zo diep dat ze in één dag tijd maar liefst drie miljoen roepie, of zo’n 35.000 euro, hebben ingezameld voor de familie.

Het was Indiaas journalist Shiv Sunny van de Hindustan Times die het bijzondere beeld maakte. “Ik ben een misdaadjournalist en ik heb al veel tragedies gezien. Maar zoiets had ik nooit eerder gezien”, zegt de man, die de foto een paar minuten voor de crematie nam.

The boy walked up to his father's body at a crematorium, moved the sheet from the face, held the cheeks with both hands, just said 'papa' & began sobbing.



The man was yet another poor labourer who died in a Delhi sewer on Friday. Family did not have money even for cremating him. pic.twitter.com/4nOWD9Aial — Shiv Sunny (@shivsunny) 17 september 2018

Toekomst in het riool

De overleden man, Anil (27), was een rioolwerker in de Indiase stad Delhi. Hij kwam om het leven toen het touw, waarmee hij zich in het riool had laten zakken, het begaf.

Vakbonden klagen al langer aan dat rioolwerkers geen veilig werkmateriaal ter beschikking hebben. Ook Anil droeg geen beschermende kledij. Geschat wordt dat er jaarlijks zo’n honderd rioolwerkers om het leven komen in India.

Ook zoontje Gaurav (11) stond een toekomst in het riool te wachten. Zijn familie kon het zich immers niet veroorloven om hem naar school te sturen. Bovendien verloor het gezin amper een week geleden een zoontje van amper vier maanden oud aan een longontsteking, omdat er niet genoeg geld was voor medicijnen.

Inzameling

De moeder blijft nu alleen achter met haar elfjarige zoontje Gaurav en twee dochtertjes van zeven en drie. Maar nadat journalist Shiv Sunny het hartverscheurende beeld had gedeeld op Twitter, sloegen een heleboel mensen de handen in elkaar om geld in te zamelen. Dat leverde intussen meer dan 3 miljoen roepie – of zo’n 35.000 euro – op.

Sunny hoopt dat de kinderen met het opgehaalde geld naar school kunnen. “We kunnen hun vader niet terugbrengen, maar dankzij de hulp van al die mensen hebben ze wellicht een kans op een waardige toekomst.”