Derde verdachte van taxioorlog in Brugge opgepakt in Antwerpen

Brugge / Antwerpen - De derde verdachte van de schietpartij op de Markt van Brugge afgelopen weekend is opgepakt. Taxichauffeur Edgar S. (31) werd vanmorgen in Antwerpen aangetroffen. De omstandigheden waarin dat gebeurde zijn nog niet helemaal duidelijk. Feit is wel dat de man geseind stond.

De twee broers van Edgar S. zitten al in de cel voor hun betrokkenheid bij de schietpartij. Karen S. (34) bekende al dat hij degene was die het schot loste richting een collega taxichauffeur. Die kreeg de kogel in zijn nek maar kon nog wegrijden. De toestand van het slachtoffer was al snel stabiel. Hij mocht het ziekenhuis al even verlaten, maar hij werd ondertussen wel alweer opgenomen.

LEES OOK. ‘Voortvluchtige’ verdachte van taxioorlog in Brugge doet zijn verhaal: “Geloof me, ver zit ik niet” (+)

De schietpartij kadert in een discussie tussen taxichauffeurs. De drie broers leefden op gespannen voet met slachtoffer Mohammad M. Toen de jongste van de drie broers zaterdagavond naar eigen zeggen enkele klappen kreeg van zijn concurrent trommelde hij zijn broers op. Ze achtervolgden de taxi van het slachtoffer en reden hem op de markt klem. Daar werd het schot ook gelost. De taxichauffeur had op dat moment zijn klanten al afgezet en zat alleen in de auto.

LEES OOK. Taxichauffeur schiet collega in de nek in hartje Brugge terwijl toeristen op achterbank zitten

De politie kon de jongste broer Sisak S. (29) ter plaatse oppakken. Schutter Karen gaf zichzelf een dag later samen met zijn advocaat aan. Zij werden door de onderzoeksrechter aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer. Oudste broer Edgar bleef een tijdje voortvluchtig maar werd nu dus ook opgepakt. Hij verklaarde eerder aan onze krant dat hij niet op de vlucht was. “Ik heb niets te verbergen. Maar voor de veiligheid van mijn gezin koos ik er inderdaad voor om niet thuis te blijven.” De politie kon de dertiger vanmorgen dus in Antwerpen intekenen. Hij zou op het moment van de schietpartij niet aanwezig geweest zijn, maar was mogelijk wel betrokken bij de achtervolging voordien.