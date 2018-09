Anderlecht-spits Dimata: “Lukaku kwam me opzoeken en praatte uren op me in”

Anderlecht-spits Landry Dimata (20) heeft niets dan goede woorden voor Romelu Lukaku (25). In een interview met Sport/Voetbalmagazine onthult hij zelfs dat de topschutter aller tijden van de Rode Duivels bij de nationale ploeg bij hem langskwam. Om uren op hem en kamergenoot Dodi Lukebakio (20) in te praten. “Hij heeft ons een paar dingen willen doen inzien”, vertelt Dimata.

Dimata en Lukaku zijn twee handen op één buik sinds de periode dat Dimata nog bij Lukaku’s jongere broer Jordan bij KV Oostende speelde. Maar tegenwoordig werpt de oudste van de Lukaku’s zich ook op als grote broer van Dimata en een andere jonge Duivel, vertelt die in Sport/Voetbalmagazine. De Anderlecht-spits herinnert zich hoe begaan Lukaku was toen hij hem zag bij de nationale ploeg.

“Hij is Dodi (Lukebakio, nvdr) en mij komen opzoeken in onze kamer”, aldus Dimata, die net zoals zijn kamergenoot opgeroepen was voor de Jonge Duivels onder de 21 jaar. “Hij heeft toen twee of drie uur met ons gesproken. Ik dacht op een bepaald moment dat hij bij ons zou blijven slapen”, moet de spits van Anderlecht ermee lachen. “Tijdens dat lange gesprek heeft hij ons een paar dingen willen doen inzien. De kern van zijn boodschap was: nooit opgeven, wat er ook gebeurt.”

Lukaku was al goed voor meer dan honderd goals in de Engelse Premier League en is ook topschutter aller tijden bij de Rode Duivels. Foto: BELGA

De reden van het discours van Lukaku lijkt duidelijk: Dimata had vorig seizoen een teleurstellend jaar bij het Duitse Wolfsburg achter de rug, terwijl zijn kamergenoot Dodi Lukebakio niet aan de bak kwam bij het Engelse Watford. Ervaringen die Lukaku ongetwijfeld bekend voorkwamen. Toen hij als jonge spits van Anderlecht naar het grote Chelsea trok, beleefde hij eerst ook een moeilijke tijd.

Dimata zegt niet te begrijpen waar de voortdurende kritiek op de veelscorende spits vandaan komt. “Hij is niet gemeen. Integendeel. Hij heeft een positieve ingesteldheid, is een leidersfiguur, is een voorbeeld voor veel jongeren en hij scoort aan de lopende band. Je kan enkel van hem houden. Waar komt die kritiek dus vandaan?”