Politie vindt drugs met straatwaarde van 120.000 euro in doodlopende straat: twee verdachten aangehouden

Menen - De politie van de West-Vlaamse zone Grensleie (Menen-Wevelgem-Ledegem) heeft in een garagebox in een doodlopende straat in Lauwe een grote drugsvangst gedaan. In totaal werden bijna tien kilo speed, bijna duizend xtc-pillen , heel wat lsd en gbh en zelfs ketamine aangetroffen. De drugs hebben een straatwaarde van ongeveer 120.000 euro. Er werden drie personen gearresteerd, van wie er twee aangehouden blijven.

Bij de politiezone Grensleie spreken ze van een recordvangst. Maar dan vooral omwille van de manier waarop de verdachten tegen de lamp liepen. Einde augustus onderzocht een patrouille een verdachte bestelwagen in een doodlopende straat in Lauwe bij Menen. In de bestelwagen werd een zakje speed aangetroffen. Niet veel later werd in een garagebox vlakbij de bestelwagen een indrukwekkende drugsvoorraad opgeslagen werd. In eerste instantie ging het om 8,5 kilo speed, 953 xtc-pillen, 16 gram hash en 221 lsd-strips. Na verder onderzoek kon daar nog 1,1 kilo speed, 300 ml gbh of vloeibare xtc, 20 gram hash, 9 xtc-pillen en 6 gram ketamine aan toegevoegd worden.

Na de controle werden aanvankelijk drie verdachten gearresteerd. Daarvan zijn er twee aangehouden door de onderzoeksrechter.

Foto: djr