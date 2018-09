Na de pijnlijke nederlaag: dit moet Club Brugge doen om dit seizoen wél punten te pakken in Europa

So close. Club Brugge stond gisteren zo dicht bij een eerste punt in zeven Champions League-wedstrijden, maar bleef finaal weer met lege handen achter. Zonde. Het team van trainer Ivan Leko sloeg in tegenstelling tot twee jaar terug immers allesbehalve een mal figuur, maar kon die sterke prestatie niet omzetten in een resultaat. Hoe krijgt Club tegen Atlético en Monaco wel wat het verdient? Door te werken aan onderstaande details.