23,6 miljoen euro betaald voor Eurostadion dat er nooit lijkt te komen

Al zit het dossier muurvast, toch kostte het Eurostadion in Brussel bouwheer Ghelamco al 23,6 miljoen euro. Volgens Bruzz gaat het onder meer om kosten voor studiebureaus en advocaten. Ghelamco hoopt nog geld te recupereren via een schadeloosstelling of een nieuwe vergunning. Maar voorlopig lijkt het er echt niet op dat het stadion op parking C aan de Heizel komt. Burgemeester Philippe Close (PS) zei maandag dat de juridische afwikkeling van het stadion tot 5 miljoen euro kan kosten aan de stad. Hij zei dat er naar een plan B gezocht moet worden voor de Duivels.