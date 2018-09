Steeds meer leerlingen halen hun diploma via Examencommissie

In 2017 werden 1.700 studiebewijzen uitgereikt via de Examencommissie secundair onderwijs, dat zijn er 200 meer dan het jaar voordien. De grote meerderheid van hen is tussen 16 en 20 jaar oud. Het zijn jongeren die om uiteenlopende redenen liever niet op de schoolbanken vertoeven, maar wel een diploma willen.

Jongeren zien wel degelijk het belang in van een diploma, bewijzen de cijfers uit het nieuwste jaarverslag van de Examencommissie. “Het blijft dan ook de sleutel tot een job”, stelt Hilde Crevits (CD&V) in een persbericht. De minister van Onderwijs opent woensdagmiddag een gloednieuw examencentrum en reikt meteen een 20-tal diploma’s uit.

Eigen tempo

De Examencommissie organiseerde in 2017 ruim 59.000 examens, waarvan er ruim 40.000 effectief werden afgelegd. Driekwart van die examens waren digitaal. Er werden 1.700 studiebewijzen uitgereikt, 200 meer dan het jaar voordien. Meer kandidaten haalden dus hun diploma via de Examencommissie. Die commissie biedt een flexibele leerweg met een traject op maat aan, via zelfstudie op eigen tempo. Een ideale oplossing voor wie langdurig ziek is geweest, een poosje in het buitenland verblijft, het te snel (of te traag) gaat of zich gewoon niet thuisvoelt op de klassieke schoolbanken. “De Examencommissie is een goed alternatief voor jongeren die dreigen zonder diploma op de arbeidsmarkt te komen.”

Al wordt het merendeel van de diploma’s secundair onderwijs wel nog steeds op school behaald. “En dat is goed”, stelt Crevits. “Want op school leer je ook belangrijke sociale vaardigheden.”

Nieuw examencentrum

Foto: ISOPIX

Om de bekendheid van de Examencommissie nog te versterken vinden alle examens voortaan plaats in het nieuwe examencentrum in het Consciencegebouw in Brussel, vlak bij het Noordstation. “Deze centrale locatie heeft naast de ligging nog een aantal andere troeven, zoals een moderne infrastructuur.” Niet onbelangrijk, vindt Crevits, want daardoor kan nog meer digitaal gewerkt worden. Van de 40.000 examens die effectief werden afgelegd in 2017, gebeurt driekwart digitaal. Dat zijn er ongeveer 10.000 meer dan het jaar voordien.

Van 10 tot 63 jaar

In 2017 waren er 5.844 kandidaten, waarvan 3.122 mannen en 2.722 vrouwen. De grote meerderheid van de kandidaten is 18 of 19 jaar. De jongste kandidaat is 10 jaar en de oudste 63. Iets meer dan 40% komt uit de provincie Antwerpen, gevolgd door bijna 18% uit Oost-Vlaanderen, 16,6% uit Vlaams-Brabant, iets meer dan 10% uit Limburg en bijna 9% uit West-Vlaanderen.

Bijna driekwart van de kandidaten stapt minder dan een jaar na het verlaten van de school naar de Examencommissie. Dat is opmerkelijk meer dan 5 jaar geleden, toen ging slechts de helft van de kandidaten binnen het jaar naar de Examencommissie. Kandidaten kiezen ook vaker voor de combinatie van schoollopen en de Examencommissie: 34% kiest daarvoor, dat is ruim de helft meer dan 5 jaar geleden.

De populairste studierichtingen om een diploma via de Examencommissie te halen zijn humane wetenschappen in het aso, sociaal technische wetenschappen in het tso en voor het bso kantoor(administratie) en gegevensbeheer. Het gemiddelde slaagpercentage in alle graden en onderwijsvormen is 64%. In de derde graad aso en tso ligt dat gemiddelde opvallend lager met respectievelijk 52% en 55%.