Heisa voor wedstrijd van club ex-Gentspeler en alles heeft te maken met… een gedicht op Instagram

Donderdag wordt de Europa League op gang getrapt met de eerste speeldag in de groepsfase. Anderlecht, Genk en Standard moeten aan de bak, maar ook Spartak Moskou. Zij het zonder twee sleutelspelers.

Spartak, de club van Samuel Gigot (ex-AA Gent), neemt het donderdag in Groep G op tegen Rapid Wien. De andere ploegen in de groep zijn Villarreal en Rangers. Kapitein Denis Glushakov en verdediger Andrei Yeshchenko zullen er niet bij zijn in het Allianz Stadion in Wenen.

Beide heren zijn namelijk geschorst door de club om een wel heel merkwaardige reden. Glushakov en Yeshchenko zouden namelijk een Instagram-bericht van acteur Dmitry Nazarov een like hebben gegeven. Nazarov, onder andere bekend van Largo Winch II, had een gedicht geplaatst waarin hij nogal kritisch was voor Spartak-trainer Massimo Carrera.

Er werd onder andere gezegd: “Carrera is niet ons geluk” en “Hoe vaak moeten we nog afgaan alvorens onze dankbaarheid op is”. Met die laatste zin verwees Nazarov naar de titel van 2017 onder de Italiaan. Vorig seizoen werd Spartak pas derde en dit seizoen kijkt het al tegen een achterstand van vijf punten aan ten op zicht van leider Zenit Sint-Petersburg.

De club zelf heeft de schorsing niet officieel gecommuniceerd, maar zowat alle Russische media zijn het erover eens: Glushakov en Yeshchenko zijn er niet bij tegen Rapid Wien. Op foto’s van de trainingen van Spartak zijn beide spelers dan ook niet te zien. Glushakov reageerde intussen dat hij het bericht niet geliket heeft, Yeshchenko weigert alle commentaar.