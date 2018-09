Slotenmaker laat demente man (70) steeds opnieuw betalen

Een slotenmaker heeft een demente man (70) uit de Nederlandse gemeente Zoetermeer voor honderden euro’s opgelicht. Hij liet het slachtoffer meerdere keren betalen voor een nieuw slot in de voordeur van zijn woning. Dat meldt Algemeen Dagblad.

Mohamed A., de eigenaar van het eenmansbedrijf, kon zich in februari voor het eerst naar binnen praten bij de bewoner van het seniorencomplex Meerzicht.

“Er moest een nieuw slot op de deur en mijn vader heeft daar 300 euro voor betaald”, vertelt de zoon van het slachtoffer. “De slotenmaker had een mobiel pinapparaat bij zich om het bedrag meteen te vereffenen.”

Pas enkele weken geleden ontdekte de zoon, die anoniem wil blijven, de vreemde geldtransacties van zijn vader. “Het bleek dat de slotenmaker meermaals bij mijn vader was langsgegaan om te zeggen dat hij nog moest betalen. Mijn vader werd daarbij ook bedreigd. Hij heeft zes keer 250 euro overgemaakt, een keer 300 euro en een keer 180 euro.”

Op vrije voeten

De laatste keer dat de slotenmaker bij de zeventiger voor de deur stond, was vorige week. En toen was zijn zoon toevallig op bezoek.

“Ik heb hem beetgepakt en meegenomen naar de bank om het volledige bedrag terug over te schrijven aan mijn vader”, klinkt het. “Nadien is de politie gekomen om hem te arresteren. Later bleek dat hij hetzelfde bij meerdere oudjes had geprobeerd.”

A. is inmiddels weer op vrije voeten. Hij geeft de feiten ook zelf toe. “Ik ben heel dom geweest en had ook spijt”, zegt hij. “Daarom ben ik die bewuste dag naar hem toegegaan, om alles op te lossen. Ik heb die meneer ook netjes alles terugbetaald.”

De zoon van het slachtoffer geeft echter aan dat het toch anders is gegaan. De politie bevestigt dat en meldt dat er aangifte is gedaan voor oplichting, diefstal en bedreiging.