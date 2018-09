Drie Borussia Dortmund-supporters opgepakt met verboden wapens in Brugge

Brugge - Drie Duitse supporters van Borussia Dortmund werden gisteravond even na 20 uur opgepakt in de Doornstraat in Sint-Andries, vlakbij het Jan Breydelstadion. De politie controleerde hun wagen en vond daar allerlei verboden wapens. Het ging onder andere om een wapenstok, een boksbeugel en pepperspray.

De drie werden in de boeien geslagen en opgesloten. Het is niet duidelijk wat er nu verder met hen zal gebeuren. Voor het overige verliep het voor en na de wedstrijd rustig. Er werd wel wat pyrotechnisch materiaal in beslag genomen.