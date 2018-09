Benieuwd hoeveel uw gezin u maandelijks kost? Dankzij nieuwe tool kan u het tot in detail berekenen

Het gemiddelde Vlaamse gezin spendeert per maand 918 euro aan de kinderen. Dat blijkt uit een grootschalig Vlaams onderzoek, dat voor het eerst ook rekening heeft gehouden met de tijdkost. Maar hoeveel betaalt u maandelijks aan uw gezin? Dankzij een nieuwe tool kan u de werkelijke kost in detail berekenen.

Kost een kind evenveel als een huis? Het is een torenhoog cliché in Vlaanderen. MyFamily, een van de vier Vlaamse private uitbetalers van het Groeipakket – de vernieuwde kinderbijslag vanaf 1 januari 2019 – heeft onderzocht hoe realistisch die bewering eigenlijk is. Ze kwamen tot de conclusie dat een Vlaams gezin maandelijks gemiddeld 918 euro van zijn inkomen spendeert aan de kinderen. Dat blijkt uit een bevraging van 2.039 Vlaamse gezinnen.

Voor de berekening van dat bedrag hebben de onderzoekers rekening gehouden met de kindkost, dat zijn de uitgaven die direct gelinkt worden aan alle kinderen, en de gezinskost, dat zijn de uitgaven om het gezin te huisvesten. Opvallend: bij het onderzoek is voor het eerst ook rekening gehouden met de tijdsbesteding van ouders tegenover hun kinderen, de tijdkost dus. Een belangrijke factor, vonden de onderzoekers. Want wat bleek? 43% van de respondenten gaf aan minder te werken vanaf hun ouderschap. Dat betekent dat ouders dus ook minder verdienen omdat ze meer tijd in hun kinderen willen stoppen, en niet in hun job. En dat heeft invloed op de maandelijkse kosten voor het gezin.

“Het onderzoek brengt accuraat in kaart hoeveel tijd je investeert in je kind – en berekent dietijdkost door het aantal uren te vermenigvuldigen met het gemiddeld netto uurloon van de respondent”, zegt Céline Englebert, woordvoerster bij MyFamily. “Daarnaast berekende de studie ook de gemiddelde kindkosten zoals kledij of een smartphone, en de gezinskosten van bijvoorbeeld huur.”

Zelf berekenen

Wat blijkt? Bovenop de gemiddelde kindkost van 918 euro per maand (totaal voor alle kinderen samen, nvdr.), spendeert een gezin aan een extra kind tot zijn 2,5 jaar gemiddeld 183 euro aan kindkosten, 21 euro aan gezinskosten en 158 euro aan tijdkosten. Een kind tussen de 2,5 en 18 jaar kost een gezin 135 euro aan kindkosten en 3 euro aan gezinskosten, maar bespaart je 41 euro aan tijdkosten. Voor elk volwassen kind van 18 of ouder moet je gemiddeld 349 euro meer kindkost rekenen maar 87 euro minder aan gezinskost en liefst 259 euro minder aan tijdkosten. Baby’s en peuters brengen een hoge tijdkost met zich mee omdat ze veel zorg en aandacht vergen, de hoge kindkost bij meerderjarige kinderen is te verklaren door de inschrijvingsgelden aan hogescholen en universiteiten. De bedragen verschillen wel sterk naargelang het gezinstype, het aantal kinderen en het totale gezinsinkomen.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat een gemiddeld gezin met twee inkomens tot 38% van zijn gezamenlijke budget aan hun kroost besteedt, alleenstaanden met kinderen zelfs tot 63%. Ook kwam aan het licht dat wie het breed heeft, het breed laat hangen. Als twee gezinnen identiek zijn samengesteld, maar gezin A 1.000 euro meer verdient dan gezin B, dan zal gezin A maandelijks 374 euro meer besteden aan zijn kroost. Namelijk 107 euro kindkosten meer, 136 euro gezinskosten en 131 euro tijdkosten. Ten slotte wees het onderzoek uit dat koppels met een kroost welvarender zijn dan alleenstaanden met kinderen.

Op basis van deze studie heeft MyFamily het KindKompas gecreëerd. Dat is een digitale tooldie voor elk gezin in zijn specifieke situatie de werkelijke kost van zijn (extra) kind(eren) berekent.”Families die denken aan gezinsuitbreiding of gezinswijziging krijgen zo een helder beeld in het verschiet. Denk maar aan een dochter die binnenkort gaat studeren”, besluit Englebert.