Dronken bestuurder die Femke in coma reed stuurt kat naar proces: “Een kaakslag”

Sint-Niklaas - De bestuurder die vorig jaar Femke Schutyser (18) wegmaaide in de Bellestraat riskeert 37 maanden cel. Grzegorgz J. pleegde vluchtmisdrijf, was dronken en gaf na zijn vrijlating nooit meer thuis. Ook woensdag stuurde hij zijn kat naar zijn proces.

“Het is jammer dat deze man zijn verantwoordelijkheid niet neemt”, was de politierechter van Sint-Niklaas woensdagochtend formeel. “Ik ben in elk geval blij dat ik Femke hier vandaag zie zitten. Dit ongeval had veel erger kunnen aflopen voor haar.” Daarmee sloeg de rechter de nagel op de kop. Femke Schutyser was op 1 juli van vorig jaar samen met een vriend al fietsend op terugweg van de Openluchtfuif in Nieuwkerken-Waas. In de Bellestraat, op amper een paar honderd meter van het huis van haar ouders, werd ze plots weggemaaid door de Volvo van Grzegorgz J. (36) uit Meerdonk. De Poolse man was zwaar dronken, reed zwalpend met zijn auto over het fietspad en pleegde, nadat de jonge studente tientallen meters verder op straat was neergekomen, vluchtmisdrijf. Ooggetuigen hadden gelukkig zijn nummerplaat genoteerd. De politie zette meteen wegversperringen op en kon J. inrekenen. Hij bleek 1,6 promille alcohol in het bloed te hebben.

Aanvankelijk ontkende hij de aanrijding, maar de bewijslast tegen hem was enorm. Hij werd gearresteerd en aangehouden door de onderzoeksrechter. Vier dagen later werd hij door de raadkamer in Dendermonde onder voorwaarden opnieuw vrijgelaten.

Femke werd van de weg gemaaid op de Bellestraat in Sint-Niklaas Foto: bfs

Femke Schutyser werd na de aanrijding in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De jonge vrouw zweefde dagenlang tussen leven en dood. Dankzij een ultieme operatie van een gespecialiseerd team van chirurgen kon ze uiteindelijk gered worden. Ze werd in een diepe coma gebracht en moest daarna nog maandenlang revalideren. “Het feit dat de bestuurder vandaag niet is komen opdagen, is een kaakslag voor Femke en haar familie”, pleitte hun advocaat Sofie Dezittere. “Ook tijdens zijn doorverwijzing in de raadkamer was hij niet aanwezig. Femke heeft elke dag pijn en kan zich heel moeilijk concentreren. Voor haar studies aan de universiteit moet ze een aangepast traject volgen. De gevolgen van het ongeval zijn tot op vandaag enorm.”

Grzegorgz J. zou na zijn vrijlating ook opnieuw met de auto gereden hebben, en dat ondanks zijn opgelegd rijverbod. Openbaar aanklager Bart De Boes vroeg voor hem een effectieve celstraf van zevenendertig maanden, een rijverbod van vijf jaar, het opnieuw afleggen van alle proeven en een geldboete.